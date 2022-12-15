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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أنهى حياة شقيقه ووالديه.. الإعدام يواجه الابن العاق في كفرالشيخ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 خلافات مع أسرته بسبب طلبه للميراث من أجل الزواج، جريمة بشعة شهدها أهالي محافظة كفر الشيخ إثر العثور على أسرة مقتولة مكونة من 3 أفراد بقرية الشقة التابعة لمركز قلين، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة الابن الأصغر والذي يبلغ من العمر 30 سنة، مؤهل عالٍ.

 

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وكانت قد تلقت  مديرية أمن كفر الشيخ، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد العثور على أسرة مكونة من 3 أفراد «مزارع وربة منزل ونجلهما» متوفين داخل مسكنهم بقرية الشقة، دائرة مركز قلين.

 

عقوبة القتل العمد

 

 جاء القانون ليضع عقوبات قاصمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.

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