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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة غريبة.. طريقة عمل لب الكوسا بالبطاطس

طريقة عمل لب الكوسا
طريقة عمل لب الكوسا بالبطاطس

تقدم الشيف دينا على طريقة عمل عجة لب الكوسا والبطاطس بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات إليك التفاصيل. 

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المقادير لعمل لب الكوسا 

 

2 كوب دقيق
3 حبات بيض
1 كوب بصل مفروم ناعم
3 كوب لب الكوسا
نصف كوب بقدونس مفروم ناعم
1 حبة بطاطا مبروشة
2 كوب ماء
ملح حسب الرغبة
ملعقة صغيرة فلفل اسود
ملعقة كبيرة ونصف بيكنغ باودر

طريقة عمل لب الكوسا 

 

نخفق البيض جيدا ثم نضيف الطحين والماء بالتدريج والبهارات والملح ونخلطهم نضيف الخضار ونخلط المكونات لتتشكل عجينة ذات قوام متوسط نضع الزيت على النار ونتركه يسخن جيدا ثم نبدأ بإضافة مقدار من العجة ونتركها تتحمر من الطرفين ثم تقدم

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