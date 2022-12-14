وزير الداخلية يسمح لـ 41 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن تجنس مواطنين بـ الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

وجاء بنص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب 26لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

حيث نصت المادة الأولى على أنه يؤذن لكل من 41 مواطنًا أولهم أحمد محمد وحيد كامل - وآخرهم خالد فوزى المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.