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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: التفتيش على 2265 محلا للاتجار في المبيدات خلال شهر نوفمبر 2022

صدى البلد

أكد د احمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي قامت بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات  بعدة حملات تفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي وضبطت عدد 17371 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها  بما يوازي كمية 86.85 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشديد الرقابة على سوق المبيدات وتكثيف حملات التفتيش عليها لمنع تداول المبيدات المغشوشة أو غير مرخصة حماية للمحاصيل الزراعية.


واضاف "عبدالمجيد" أنه التفتيش على 2265 محل للاتجار في المبيدات منها 845 محل مرخص، 357 محل غير مرخص، 1063 محل تحت الترخيص وتم تحرير عدد 46 محضر للعرض على النيابة العامة.

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الزراعة: التفتيش على 2265 محلا للاتجار في المبيدات خلال شهر نوفمبر 2022

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