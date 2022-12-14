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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن تفتتح أول مركز بالوجه البحرى لتعديل السلوك النفسي لأطفال المؤسسات الاجتماعية

صدى البلد

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي أول مركز بالوجه البحرى لتأهيل وتعديل السلوك النفسي لأطفال  المؤسسات الاجتماعية بمحافظة البحيرة، حيث يعمل المركز على تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك أطفال مؤسسات الرعاية وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة وتوفير أساليب التأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر.

ويتخصص المركز المقام  فى التوجيه والإرشاد النفسي ويأتي فى إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لتطوير  مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوفير كل آليات الدعم والرعاية.

وشهد افتتاح المركز، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة يرافقها محمد السيد وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأساتذة من جامعة دمنهور ومسئولى جمعية على بن أبى طالب.

ويهدف المركز المسند  لجمعية على بن أبي طالب بكفر الدوار إلى تأهيل وتعديل السلوك النفسي الخاص بأطفال المؤسسات الاجتماعية على مستوى المحافظة بجانب استقبال الحالات من خارج المحافظة، وتبلغ مساحة المبنى ١٥٠ م٢ تقريبا ومكون من خمسة طوابق ويضم قاعة اجتماعات ومطعم و مطبخ و9 غرف وغرفة جلسات.

ويقوم على المركز عدد من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإداريين وأساتذة الجامعة لتوفير أفضل خدمة ممكنة للأبناء، ويعمل المركز من خلال تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك أطفال مؤسسات الرعاية وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة وتوفير أساليب التأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر وتعديل السلوكيات الإيجابية وتعزيز الثقة لدى الأطفال من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم بما يجعلهم فاعلين في المجتمع.

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