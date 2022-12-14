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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 5800 جنيه على موبايل بمميزات جبارة

خصم 5800 جنيه على
خصم 5800 جنيه على موبايل جبار

لاتزال العروض مستمرة حتى بعد انقضاء موسم البلاك فريداي ، حيث يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر.

وتعتبر أفضل هذه العروض على هاتف موتورولا الرائد Motorola Edge 30 Pro على موقع أمازون ألمانيا وذلك بخصم  تصل قيمته 222 يورو (أي ما يعادل 5800 جنيه مصري)، ليصل سعره بعد التخفيض إلى 577 يورو.

فإذا أردت أن تحصل على هاتف Motorola Edge 30 Pro سعة 12+256 جيجابايت بهذا الخصوص يمكنك شراؤه من هنا.

 

مواصفات هاتف Motorola Edge 30 Pro 

يمتاز هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 30 Pro، بشاشة من نوع P-OLED، بقياس 6.7 بوصة وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس هو 360 هرتز، ومع استخدام القلم ينخفض ​​إلى 240 هرتز، كما تدعم تقنية HDR +مخ وتتكيف مع التدرج اللوني DCI-P3.

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وتعتمد موتورولا في هاتفها الذكي الجديد Motorola Edge 30 Pro، على معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 1.

ويقدم هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro، ما مجموعه 4 كاميرات، كاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع  بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويقدم  الهاتف الذكي الجديد بعض الميزات مثل Auto Smile Capture والتي تعمل على التقاط الصورة على الفور بمجرد أن تبتسم جميع الوجوه، مع الكثير من خوارزميات الذكاء الاصطناعي AI لتحسين الألوان والتكوين.

ويحتوي هاتف موتورولا Motorola Edge 30 Pro، على بطارية بقوة 4800 مللي أمبير، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C، وتستمد الطاقة عبر شاحن سريع بقدرة 68 وات،  كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، ومشاركة الطاقة اللاسلكية العكسية بقدرة 5 وات.

Motorola Motorola Edge 30 Pro موتورولا هاتف موتورولا العروض

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