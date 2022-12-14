أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق هاتفا مميزا لعشاق الألعاب الإلكترونية.. أفضل أجهزة تابلت لعام 2022

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق إصدار متطور من سلسلة Redmi K60، المخصصة للألعاب، والتي تعد من أقوى هواتف ريدمي بالسوق، حيث تهدف العلامة التجارية إلى إنتاج هواتف تجمع بين السعر المعقول والأداء المتطور.

لا يزال واتساب WhatsApp، هو أفضل برنامج مراسلة مجاني في العالم، على الرغم من مواجهة منافسة شديدة من نظيريه تيليجرام Telegram وسيجنال Signal، نظرا للمزايا المتطورة التي يتمتع بها كلا التطبيقين ويفتقر إليها واتساب، حيث أنه الأبطأ بين منافسيها في طرح ميزات جديدة والتي يرغب في وجودها الملايين.

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق واجهة المستخدم الجديدة MIUI 14، جنبا إلى جنب مع سلسلة Xiaomi 13، ومع أحدث إصدار أضافت الشركة الصينية بعض الميزات المفيدة، وحسنت واجهة المستخدم لتقديم أداء أكثر سلاسة لمستخدمي هواتفها، كما كشفت الشركة عن قائمة الأجهزة التي ستكون مؤهلة للتحديث الجديد.

تبيع شركة آبل Apple، في الوقت الحالي 7 طرز مختلفة من هواتف آيفون يعود تاريخها إلى عام 2020، وفي حين لا يوجد شيء أفضل من أجهزة آيفون اعتمادا على احتياجاتك وميزانيتك وتفضيلاتك، فإن بعض طرازات iPhone هي أفضل من غيرها بالنسبة لمئات الآلاف من المستخدمين، لذلك قدمت الشركة الأمريكية سلسلة iPhone 14 خلال عام 2022، مع مجموعة من التحسينات والترقيات التي تجعلها أفضل من إصداراتها السابقة.

يضم سوق الأجهزة اللوحية، العديد من أجهزة تابلت المميزة والقوية التي تنافس أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة من حيث الأداء، وسواء كان الجهاز اللوحي يلبي احتياجاتك المهنية، أو تابلت مخصص للمدرسة، ستجد ما تبحث عنه من بين مجموعة أجهزة لوحية متينة ورخيصة أطلقتها الشركات العالمية خلال عام 2022، إليك أبرزها خلال السطور التالية.

تستعد شركة "وان بلس" OnePlus الصينية المتخصصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية أن تعقد مؤتمرا صحفيا احتفالا بالذكرى التاسعة لتأسيسها، بتاريخ 17 ديسمبر، من المتوقع أن تعلن خلاله عن عدد من هواتفها الذكية القادمة للأسواق في 2023.