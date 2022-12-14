جريمة غامضة.. العثور على جثة خمسيني ملفوفة في بطانية بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة خمسيني ملفوفة في بطانية وملقاة وسط الشارع بمنطقة العمرانية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة وسط الشارع بمنطقة العمرانية، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة لرجل في العقد الخامس من العمر ملفوف داخل بطانية وملقى بالطريق العام.

وكشفت المناظرة المبدئية للجثة خلوها من أية طعنات فتم اخطار النيابة العامة لفحصها ومناظرتها وبيان مدى وجود اثار خنق أو حقن نتيجة إدمان او اي اصابات اخرى تكشف عن سبب الوفاة.

وشكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز الواقعة وتولى فريق البحث فحص كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة للتوصل الى من ألقاها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.