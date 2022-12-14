عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة غامضة.. العثور على جثة خمسيني ملفوفة في بطانية بالعمرانية

صدى البلد

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة خمسيني ملفوفة في بطانية وملقاة وسط الشارع بمنطقة العمرانية. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة وسط الشارع بمنطقة العمرانية، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته وبالانتقال والفحص تبين ان الجثة لرجل في العقد الخامس من العمر ملفوف داخل بطانية وملقى بالطريق العام. 

وكشفت المناظرة المبدئية للجثة خلوها من أية طعنات فتم اخطار النيابة العامة لفحصها ومناظرتها وبيان مدى وجود اثار خنق أو حقن نتيجة إدمان او اي اصابات اخرى تكشف عن سبب الوفاة. 

وشكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز الواقعة وتولى فريق البحث فحص كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة للتوصل الى من ألقاها. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.  

جثة بطانية العمرانية مديرية امن الجيزة جثة وسط الشارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 560 جنيهًا.. هبوط قوي بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

بـ 18 للفاخر .. الحكومة توافق علي تحديد سعر الأرز

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

ترشيحاتنا

تفاصيل لقاء سفير سلطنة عمان بالقاهرة بالمستثمرين في مصر

نلبس شتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

مفاوضات مصرية روسية لعقد إتفاقية تجارة الحرة مع الاتحاد الآوراسي

الرئيس السيسي يشارك في إفطار عمل مع قيادات جمهورية بمجلس النواب الأمريكي

تعالوا نعالجكم من السحر| سقوط 3 نصابين استولوا على أموال المواطنين بمحافظتين

إلغاء الخط الجوي الرابط بين مطار الجزائر وشارل ديغول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببغاء يتوقع نتيجة مباراة المغرب وفرنسا في فيديو أثار الجدل بالدول العربية

بإطلالات جريئة .. مي عمر تثير الجدل | شاهد

بإطلالة جريئة.. مي عمر تثير الجدل بظهور مختلف عبر إنستجرام| شاهد

رخص 560 جنيه .. اِعرف الذهب الأصلي من المغشوش بـ الحركة دي

فيديو

قرار مهم بشأن الثانوية العامة .. وموعد امتحانات الترم الثاني

نادية مصطفى: مصطفى كامل قائد مسيرة الموسيقيين.. وهاني شاكر كان بيصرف من جيبه.. والتحقيقات ما زالت مستمرة| حوار

رسالة صوتية تثير الذعر بسبب جدري القرود | اعرف حقيقتها

المغرب وفرنسا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ