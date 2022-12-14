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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: جميع أجهزة الدولة مكلفة بمراقبة الأسعار وضبطها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى لتوفير المنتجات والسلع الغذائية في كل ربوع الدولة، موضحا أن ذلك يأتي في ضوء مصلحة الصانع والتاجر أيضا، والدولة لا تستطيع أن تأتي على مصلحة طرف على حساب الآخر لكن لابد من ضبط الأسعار.

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وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تتحمل كثيرا من الأعباء وخاصة في التموين وزيادة بعض السلع الغذائية التي تمت إضافتها على بطاقات التموين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع أجهزة الدولة مكلفة بمراقبة الأسعار وضبطها، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة لتنفيذ هذا الأمر فوراً.

وطالب رئيس الوزراء، كافة المواطنين بعد مهلة الاسبوعين إذا دخل المواطنين الي اماكن بيع السلع الغذائية ولم يجدوا التسعيرة الخاصة على كل سلعة عليهم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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