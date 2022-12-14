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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دون تسريح للعمالة | رسالة مهمة من الحكومة لهؤلاء التجار بشأن السلع

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد مصطفى مدبولي رئيس رئيس مجلس الوزراء، أن  الدولة تشجع القطاع الخاص كي يقود التنمية الاقتصادية في مصر.

 

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وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي له :"  لن نتدخل في التسعير داخل الأسواق المصرية لكننا ننسق مع اتحاد الغرف  التجارية واتحاد الصناعات كي يكون هناك مكسب للقطاع الخاص ".

وأضاف مصطفى مدبولي :" أتحدث عن بعض التجار الذين يستغلون الموقف ويبالغون في التسعير وهناك قطاع كبير من التجار والصناع الذين يتحملون أعباء كبيرة ويوفرون السلع ويبقون على العمالة كما هي دون تسريح ".

وتابع مصطفى مدبولي :" هدفنا هو ضبط الأسعار ومنع أي مبالغة في الأسعار تجعل المواطن يشتكي من الغلاء ".

واكمل مصطفى مدبولي :"  لن نسمح بعدم وضع الأسعار على السلع في الأسواق ومن حق القطاع الخاص أن يحقق مكسب عادل ونحن مستمرين في مراقبة الأسواق".

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