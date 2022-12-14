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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاطع فيديو وصور .. تفاؤل عربي لأسود الأطلس قبل مباراة المغرب وفرنسا

صدى البلد

تنتظر الجماهير العربية مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر، معربين عن تفاؤلهم بأسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ والوصول إلى نهائي كأس العالم وملاقاة الأرجنتين.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، استعداد الجماهير العربية وحماسها الكبير لممثلها المغرب قبل لقائه فرنسا في نصف نهائي المونديال.

ومن داخل منطقة “بوليفارد وورلد”، إحدى مناطق موسم الرياض 2022، يعيش المواطنون السعوديون أجواء وتفاعلا كبيرًا متمنين الفوز للمغرب في مباراة الليلة بنصف نهائي كأس العالم.

كما تزينت شوارع الخليل بفلسطين بأعلام المغرب قبيل مباراة "أسود الأطلس" مع فرنسا في نصف نهائي كأس العالم.

وبلغ أسود الأطلس، المربع الذهبي للمونديال، بعد الفوز بهدف دون رد على البرتغال، أما منتخب فرنسا حامل اللقب، صعد لنصف النهائي، بعد فوزه بنتيجة 2-1 على إنجلترا.

وكانت تقارير صحفية، أفادت في وقت سابق، بأن شارع الشانزيليزيه الشهير وسط العاصمة الفرنسية باريس، سيجري إغلاقه، مساء اليوم الأربعاء، تفاديا لأي أعمال شغب وعنف قد تندلع بالتزامن مع مباراة الديوك وأسود الأطلس، في الدور نصف النهائي من مونديال كرة القدم المقام في قطر.

ونقلت شبكة "فرانس بلو" الإذاعية عن بلدية الدائرة الثامنة في العاصمة باريس، أن الشارع سيجري إغلاقه مساء الأربعاء، في إطار الاحتراز.

وتخشى السلطات حدوث أعمال شغب، نظرًا لوجود مشجعين فرنسيين وآخرين مغربيين، قد يدخلون في مواجهة مع بعضهم البعض، حسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

فرنسا فلسطين المغرب قطر كأس العالم الأرجنتين

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