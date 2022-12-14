دوري الجمهورية للناشئين.. فريق سموحة 2003 يحقق الفوز على فيوتشر

حقق فريق كرة قدم سموحة مواليد 2003 الفوز على نظيره فريق فيوتشر بنتيجة 2 - 0 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب نادي سموحة ،وذلك في إطار مباريات دوري الجمهورية للناشئين موسم 2022/2023 أحرز هدفي المباراة اللاعب"شريف شحتة"

و يضم الجهاز الفني و الإداري: الكابتن "محمد العمدة" مدير فني، والكابتن "كريم رأفت" مدرب عام، والكابتن "أحمد حيدر" مدرب حراس مرمى، والكابتن "إبراهيم رأفت" إداري الفريق، والدكتور "أحمد سلامة" طبيب الفريق، والدكتور "محمد إمام" أخصائي علاج طبيعي، والكابتن "محمد صلاح" مدلك، "وليد حسن" عامل مهمات.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور "عطية السيد" رئيس قطاع الناشئين، والدكتور "خالد سعيد" نائب رئيس القطاع، والكابتن "عبد البديع حمادة" مدير إداري القطاع، والكابتن "عصام أبو المكارم" مشرف فني، والكابتن "عيسى جابر" مشرف فني، والكابتن "سعيد البيلي" مشرف حراس المرمى، والدكتور "محمود فوزي" رئيس الجهاز الطبي، والكابتن حسام بشر رئيس لجنة الكرة، والكابتن رضا عبد الحليم المسؤول المالي للقطاع.

