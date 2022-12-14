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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جمهورية بنين: تعاون أمريكا مع الدول الإفريقية يفيد بيئة الأعمال

القمة الأفريقية الأمريكية
القمة الأفريقية الأمريكية

قال باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، إن التعاون بين أمريكا والدول الإفريقية يخلق مساحة مفيدة لبيئة الأعمال، مضيفًا أن بعض البلاد تحتاج لجذب المستثمرين من خلال الشراكة مع الدول الإفريقية الأخرى.

وأضاف "تالون" في كلمته على هامش منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي، اليوم الأربعاء، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سعيد بأن يكون من اللاعبين في هذا الاتفاق الإقليمي الذي يؤكد على ديناميكية التعامل وخريطة جاذبة للاستثمار بين واشنطن وإفريقيا.

وطالب رئيس جمهورية بنين بالاستمرار فى العمل حتى تكون هناك اتفاقيات أخرى تجتذب الاستثمارات الخاصة لبلادنا، لأنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها البلاد فإن إسهامات رجال الأعمال الأمريكيين مازالت "متواضعة"، ونرغب في زيادة بيئة رجال الأعمال ببلادنا، وأكد أن التنمية لا تحدث بالاستثمار فى البنية التحتية فقط بل يجب أن يكون هناك نمو حقيقي بالمشاركة مع القطاع الخاص.  

 

 جدول أعمال القمة

واستضافت العاصمة الأمريكية "واشنطن" أعمال القمة "الأمريكية - الإفريقية" بحضور نحو 50 من قادة دول القارة السمراء، وتضمن جدول أعمال القمة التى تستمر لمدة 3 أيام أوجه التعاون الجديد بين الولايات المتحدة ودول إفريقيا المشاركة في القمة.

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