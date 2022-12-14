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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالإجماع.. الجمعية العمومية لتنس الطاولة توافق على إلغاء بند الـ8 سنوات

صدى البلد

عقد منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد المصري لتنس الطاولة، حيث تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذى أوضح إنجازات عديدة وبطولات المنتخبات الوطنية.

كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية و تم الموافقة على القوائم المالية واعتمادها.

بدأ الاجتماع الجمعية العمومية بحضور 20 هيئة، من أصل 23 هيئة لها حق حضور الجمعية العمومية للاتحاد، وغابت عن الجمعية العمومية أندية الصيد و الإسماعيلي و ابني.

وفي الجمعية العمومية غير العادية التي اقيمت في تمام الساعة السادسة تمت الموافقة على إلغاء بند الـ8 سنوات وتم فتح باب الترشيح للأعضاء وإلغاء القائمة المغلقة.

وشارك في حضور الجمعية العمومية للاتحاد تنس الطاولة كل من معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري، وباقي أعضاء مجلس إدارة، و محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، و أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس، وخالد لطيف أمين صندوق  الزمالك، و محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي.

وتتكون الجمعية العمومية لاتحاد تنس الطاولة من أندية” الأهلي، الزمالك، الصيد، الرباط والانوار، سبورتنج، الشمس، الزهور، المعادي، ألعاب دمنهور، سموحة، الإعلاميين، طنطا، جزيرة الورد بالمنصورة، جيل المستقبل، كفر الشيخ، دسوق، الإسماعيلي، القناة بالإسماعيلية، الحوار، الأولمبي، ابني، مصر التأمين، أصحاب الجياد”.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من محمد سالم مراقب من وزارة الشباب والرياضة، بجانب أحمد عبد العليم و أحمد سعيد مندوبي من اللجنة الأوليمبية المصرية.

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