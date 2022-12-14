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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تحذر.. استخدام الهواتف لتهدئة الأطفال وقت الغضب يصيبهم بهذا المرض

الاطفال
الاطفال

أظهرت دراسة جديدة أن لجوء البعض لتسليم الأطفال هاتفًا ذكيًا أو تشغيل التلفزيون من أجل تهدئتهم أو لشغلهم في بعض الأوقات ليس حلا مثاليا ، لأن استخدام الأجهزة الرقمية قد يؤدي إلى المزيد من المشاكل مع التفاعل العاطفي .

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ونظر الباحثون المشاركون بالدراسة في 422 استجابة من الوالدين ومقدمي الرعاية لتقييم مدى احتمالية استخدامهم للأجهزة لإلهاءهم الأطفال، وكيف كان سلوك أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 5 سنوات غير منظم على مدى ستة أشهر .

ووفقًا للدراسة ، فإن استخدام الأجهزة الرقمية بشكل متكرر لصرف الانتباه عن السلوك المزعج والمضطرب مثل نوبات الغضب كان مرتبطًا بمزيد من عدم التنظيم العاطفي لدى الأطفال، وخاصة الأولاد والأطفال الذين يعانون بالفعل من التنظيم العاطفي.

وقال راديسكي ، الأستاذ المساعد في العلوم السلوكية في جامعة ميشيغان الطبية: "إذا كانت استراتيجيتك التي تتبعها هي تشتيت انتباههم أو جعلهم هادئين باستخدام الوسائط ، فإن هذه الدراسة تشير إلى أن ذلك لا يساعدهم على المدى الطويل. 

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