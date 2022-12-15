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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعهد بـ55 مليار دولار لدعم القارة السمراء.. حجازي: واشنطن أدركت أهمية أفريقيا

محمد حجازي
محمد حجازي

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية في أمريكا .

 

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وقال  محمد حجازي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  الصين وروسيا وامريكا يسعون لكسب ود القارة الإفريقية التي تعتبر أكثر أقاليم العالم نموا ".

 

وأضاف محمد حجازي :" إفريقيا تشكل سوق واعدة وحليف استراتيجي وبها أكبر كتلة تصويتية في الأمم المتحدة ".

 

وتابع محمد حجازي :"  على العالم أن  يستمع لوجهة نظر أفريقيا  تجاه مختلف القضايا التي تشكل القلب النابض في العالم ".

 

واكمل محمد  حجازي:"   القمة الأمريكية الإفريقية  تسهم في تسليط الضوء على العلاقات الأمريكية الأفريقية والضغوط الواقعة على دول العالم الثالث بسبب  التداعيات الاقتصادية  لكورونا والحرب الروسية الأوكرانية ".

 

ولفت محمد  حجازي:"  واشنطن أدركت أهمية أفريقيا منذ فترة طويلة  وإدارة بايدن قدمت  تعدها بتوفير 55 مليار دولار لتعزيز قدرات أفريقيا في مواجهة الأزمات ".

حجاوي محمد حجازي السيسي أمريكا اخبار التوك شو

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