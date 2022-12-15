تعهد بـ55 مليار دولار لدعم القارة السمراء.. حجازي: واشنطن أدركت أهمية أفريقيا

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية في أمريكا .

وقال محمد حجازي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الصين وروسيا وامريكا يسعون لكسب ود القارة الإفريقية التي تعتبر أكثر أقاليم العالم نموا ".

وأضاف محمد حجازي :" إفريقيا تشكل سوق واعدة وحليف استراتيجي وبها أكبر كتلة تصويتية في الأمم المتحدة ".

وتابع محمد حجازي :" على العالم أن يستمع لوجهة نظر أفريقيا تجاه مختلف القضايا التي تشكل القلب النابض في العالم ".

واكمل محمد حجازي:" القمة الأمريكية الإفريقية تسهم في تسليط الضوء على العلاقات الأمريكية الأفريقية والضغوط الواقعة على دول العالم الثالث بسبب التداعيات الاقتصادية لكورونا والحرب الروسية الأوكرانية ".

ولفت محمد حجازي:" واشنطن أدركت أهمية أفريقيا منذ فترة طويلة وإدارة بايدن قدمت تعدها بتوفير 55 مليار دولار لتعزيز قدرات أفريقيا في مواجهة الأزمات ".