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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فتاة سورية تعاني من مرض الضحك .. ما القصة؟ |فيديو جراف

فتاة سورية
فتاة سورية

جذبت فتاة سورية أنظار نشطاء السوشيال ميديا من مختلف البلدان العربية بسبب مرضها الغريب وهو اضطراب الضحك بدون توقف.

 

مرض غريب.. ما هو اضطراب الضحك الذي تعاني منه فتاة سورية

والكثير من الأشخاص لايعرفون مرض الفتاة السورية ويتعجبون من هذه الحالة الغريبة المعروفة بـ اضطراب الضحك أو متلازمة الضحك.

 

الضحك اللاإرادي

هو حالة عصبية تسبب نوبات من الضحك أو البكاء غير المنضبط أو غير المناسب للموقف الذي يمر به الشخص وهى لا تشبه الحالة العاطفية الداخلية ويتطور نتيجة لإصابة في الدماغ أو حالة عصبية أساسية مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS) .

ولمتابعة المزيد حول حالة فتاة سورية مصابة بمرض الضحك المتواصل .. تابع الفيديو جراف التالي:

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