التوقف عن الإبلاغ | إجراء في الصين بشأن فيروس كورونا

قال مسؤولو الصحة الصينيون، اليوم الأربعاء، إن الصين ستتوقف عن الإبلاغ عن حالات فيروس كورونا التي لا تظهر عليها أعراض.
وهذا يعد تغيير آخر في سياسة صفر كورونا في الصين، بعد أن أدت عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية وغيرها من السياسات الصارمة إلى تأجيج الاضطرابات العامة وإطلاق احتجاجات عامة في أواخر نوفمبر الماضي.
وتواجه بكين والعديد من المدن الكبرى الصينية الأخرى حاليا تفشيا كبيرا لفيروس كورونا وارتفاع أعداد الحالات.
وقد بدأت الحكومة الصينية في تخفيف سياستها الصارمة "صفر كورونا" هذا الشهر من خلال تقليل متطلبات الإغلاق والقواعد المحيطة بالعزل في مراكز الحجر الصحي الحكومية وإلغاء الاختبارات الإلزامية المنتظمة.
وقال مسؤولو الصحة في الصين اليوم، إنه في غياب الاختبار الإلزامي لكورونا، أصبح من المستحيل تتبع الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.
وأضافوا: "من المستحيل الحصول على إحصاءات دقيقة للحالات التي لا تظهر عليها أعراض بالنظر إلى حقيقة أن العديد من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض تختار عدم إجراء اختبارات الحمض النووي" ، كما جاء في إشعار على موقع لجنة الصحة الوطنية الصينية.
ولطالما كانت صحة أرقام فيروس كورونا الرسمية للحزب الشيوعي الصيني موضع تساؤل ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل، ومع ذلك فإن الحالات التي لا تظهر عليها أعراض تمثل حتى الآن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة المبلغ عنها في البلاد ، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وبموجب سياسة "صفر كورونا" في البلاد، أجبر الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، حتى أولئك الذين لم تظهر عليهم الأعراض، على العزل في منشأة حكومية.