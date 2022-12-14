عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التوقف عن الإبلاغ | إجراء في الصين بشأن فيروس كورونا

أرشيفية
أرشيفية

‏قال مسؤولو الصحة الصينيون، اليوم الأربعاء، إن الصين ستتوقف عن الإبلاغ عن حالات فيروس كورونا التي لا تظهر عليها أعراض.‏

‏وهذا يعد تغيير آخر في سياسة صفر كورونا في الصين، بعد أن أدت عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية وغيرها من السياسات الصارمة إلى تأجيج الاضطرابات العامة ‏‏وإطلاق احتجاجات عامة‏‏ في أواخر نوفمبر الماضي.‏

و‏تواجه ‏‏بكين والعديد من المدن الكبرى الصينية الأخرى‏‏ حاليا تفشيا كبيرا لفيروس كورونا وارتفاع أعداد الحالات.‏

وقد بدأت الحكومة الصينية في ‏‏تخفيف‏‏ سياستها الصارمة "صفر كورونا" هذا الشهر من خلال تقليل متطلبات الإغلاق والقواعد المحيطة بالعزل في مراكز الحجر الصحي الحكومية وإلغاء الاختبارات الإلزامية المنتظمة.‏

وقال مسؤولو الصحة في الصين ‏ اليوم،‏‏ إنه في غياب الاختبار الإلزامي لكورونا، أصبح من المستحيل تتبع الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.‏

‏وأضافوا: "من المستحيل الحصول على إحصاءات دقيقة للحالات التي لا تظهر عليها أعراض بالنظر إلى حقيقة أن العديد من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض تختار عدم إجراء اختبارات الحمض النووي" ، كما جاء في إشعار على موقع لجنة الصحة الوطنية الصينية.‏

الصين تؤكد مواصلة دعمها للعراق في مجالات إعادة الإعمار وتعزيز الاقتصاد

الجامعة العربية تؤكد حرصها على تطوير العلاقات مع الصين لتحقيق المصالح المشتركة

ولطالما كانت صحة أرقام فيروس كورونا الرسمية للحزب الشيوعي الصيني موضع تساؤل ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل، ‏ومع ذلك فإن الحالات التي لا تظهر عليها أعراض تمثل حتى الآن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة المبلغ عنها في البلاد ، وفقا ‏‏لوكالة أسوشيتد برس‏‏.‏

و‏بموجب سياسة "صفر كورونا" في البلاد، أجبر الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، حتى أولئك الذين لم تظهر عليهم الأعراض، على العزل في منشأة حكومية.‏

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

القاتل الصامت يخطف شقيقتين من أحضان والديهما والثالثة بين الحياة والموت.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بشائر القمة .. بايدن يعلن التزامات استثمارية وصفقات بـ 15 مليار دولار لإفريقيا

بعد زيادة الاحتجاجات والقتلى.. إعلان حالة الطوارئ العامة في بيرو

قبل بدء مباراة فرنسا والمغرب.. حادث صادم في استاد لوسيل

طرد إيران من عضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة

طول حياتهم .. نيوزيلندا تحظر شراء السجائر على هذه الفئات

في ذكرى أحداث "كالافريتا".. دعوات لمطالبة اليونان وبولندا بتعويضات من ألمانيا

بعد توتر علاقاتها مع روسيا.. ألمانيا تعلن شراء سلاح أمريكي خطير

بالرغم من أزمة الطاقة.. الولايات المتحدة تبيع الغاز إلى أوروبا بأسعار مرتفعه

ترشيحاتنا

سماع دوي 3 انفجارات.. طائرة مجهولة تستهدف مواقع في مدينة الميادين السورية

بأعلى مواصفات.. Oppo تراعي الأسعار وتطلق موبايل بـ 4000 جنيه

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستهداف قافلة أسلحة إيرانية على الحدود السورية العراقية

بعد طردها من لجنة أممية .. لابيد : إيران تهدد الاستقرار العالمي

انخفاض القدرات التناسلية .. مفاجأة محزنة عن انقراض هذه الكائنات بسبب المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها الكرنب و اللفت.. أطعمة مفيدة لمرضى الكلى

زوجة محمد زيدان تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

تحذير | 6 كلمات تكشف الذهب المغشوش .. اوعى تشتريه

طريقة تحضير الهوت شوكلت زي المحلات

فيديو

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

عصابة.. كواليس القبض على البلوجر هدير عاطف.. فيديو جراف

اعترافات صادمة .. سبب غريب وراء تخلص شاب من عائلته بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ