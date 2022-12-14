التوقف عن الإبلاغ | إجراء في الصين بشأن فيروس كورونا

‏قال مسؤولو الصحة الصينيون، اليوم الأربعاء، إن الصين ستتوقف عن الإبلاغ عن حالات فيروس كورونا التي لا تظهر عليها أعراض.‏

‏وهذا يعد تغيير آخر في سياسة صفر كورونا في الصين، بعد أن أدت عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية وغيرها من السياسات الصارمة إلى تأجيج الاضطرابات العامة ‏‏وإطلاق احتجاجات عامة‏‏ في أواخر نوفمبر الماضي.‏

و‏تواجه ‏‏بكين والعديد من المدن الكبرى الصينية الأخرى‏‏ حاليا تفشيا كبيرا لفيروس كورونا وارتفاع أعداد الحالات.‏

وقد بدأت الحكومة الصينية في ‏‏تخفيف‏‏ سياستها الصارمة "صفر كورونا" هذا الشهر من خلال تقليل متطلبات الإغلاق والقواعد المحيطة بالعزل في مراكز الحجر الصحي الحكومية وإلغاء الاختبارات الإلزامية المنتظمة.‏

وقال مسؤولو الصحة في الصين ‏ اليوم،‏‏ إنه في غياب الاختبار الإلزامي لكورونا، أصبح من المستحيل تتبع الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.‏

‏وأضافوا: "من المستحيل الحصول على إحصاءات دقيقة للحالات التي لا تظهر عليها أعراض بالنظر إلى حقيقة أن العديد من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض تختار عدم إجراء اختبارات الحمض النووي" ، كما جاء في إشعار على موقع لجنة الصحة الوطنية الصينية.‏

ولطالما كانت صحة أرقام فيروس كورونا الرسمية للحزب الشيوعي الصيني موضع تساؤل ولم يتم التحقق منها بشكل مستقل، ‏ومع ذلك فإن الحالات التي لا تظهر عليها أعراض تمثل حتى الآن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة المبلغ عنها في البلاد ، وفقا ‏‏لوكالة أسوشيتد برس‏‏.‏

و‏بموجب سياسة "صفر كورونا" في البلاد، أجبر الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، حتى أولئك الذين لم تظهر عليهم الأعراض، على العزل في منشأة حكومية.‏