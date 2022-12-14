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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مبتكر مشروع إنتاج الأعلاف الحيوانية من ألواح التين الشوكي: غنية بالبروتين

صدى البلد

كشف محمود جلال مبتكر مشروع إنتاج الأعلاف الحيوانية من ألواح التين الشوكي، تفاصيل عن مشروعه الخاص.

 

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وقال محمود جلال  في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"   الإنتاج السنوي  من ألواح التين الشوكي قد يصل لـ 20 طنا ولا يوجد لها استخدام وقررت استغلالها في  انتاج الاعلاف الحيوانية ".

 

وأضاف محمود جلال:" اطلعنا على تجارب الدول الأخرى في هذا الملف  ونقوم بتطبيق بما يتناسب معنا وهذه الألواح غنية بالبروتين والكربوهيدرات ".

 

وتابع محمود جلال:"  ألواح التين الشوكي غنية بالمعادن والاملاح ومضادات الاكسدة  ومن الممكن أن ننتج منها منتجات غذائية للإنسان ومستحضرات تجميل".

 

وأكمل محمود جلال:" استخدمنا ألواح التين الشوكي لانتاج أعلاف حيوانية لتقليل الضغط على الاعلاف التقليدية "، مضيفا:"  بدأنا تطبيق البحث في محافظة المنوفية  منذ فترة ويمكن استخدامها للتسمين او إنتاج الألبان من الحيوانات ".

 

الأعلاف التين الشوكي اخبار التوك شو اعلاف حيوانية

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