مبتكر مشروع إنتاج الأعلاف الحيوانية من ألواح التين الشوكي: غنية بالبروتين

كشف محمود جلال مبتكر مشروع إنتاج الأعلاف الحيوانية من ألواح التين الشوكي، تفاصيل عن مشروعه الخاص.

وقال محمود جلال في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الإنتاج السنوي من ألواح التين الشوكي قد يصل لـ 20 طنا ولا يوجد لها استخدام وقررت استغلالها في انتاج الاعلاف الحيوانية ".

وأضاف محمود جلال:" اطلعنا على تجارب الدول الأخرى في هذا الملف ونقوم بتطبيق بما يتناسب معنا وهذه الألواح غنية بالبروتين والكربوهيدرات ".

وتابع محمود جلال:" ألواح التين الشوكي غنية بالمعادن والاملاح ومضادات الاكسدة ومن الممكن أن ننتج منها منتجات غذائية للإنسان ومستحضرات تجميل".

وأكمل محمود جلال:" استخدمنا ألواح التين الشوكي لانتاج أعلاف حيوانية لتقليل الضغط على الاعلاف التقليدية "، مضيفا:" بدأنا تطبيق البحث في محافظة المنوفية منذ فترة ويمكن استخدامها للتسمين او إنتاج الألبان من الحيوانات ".