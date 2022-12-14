في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة كيك الشكولاتة.
مكونات الكيك بالشوكولاتة
• 1 كوب زيت
• 1 ملعقة صغيرة فانيليا
• 3 ملعقة صغيرة خميرة حلويات
• 1 كوب حليب
• 2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات
• 2 كوب سكر
• 3 بيضات
• 3 ملاعق كبيرة كاكاو
• رشة ملح
طريقة عمل الكيك بالشوكولاتة
• سخنى الفرن على 180 دجرة مئوية.
• نحضر صينية وادهنيها بالزبدة والدقيق ونتركها جانباً.
• فى وعاء ينخل الدقيق والملح وخميرة حلويات ويترك جانباً.
• اخفقى الكاكو والحليب والزيت فى المضرب الكهربائى حتى يتجانسو جيداً.
• أضيفى السكر مع استمرار الخفق، ثم أضيفى البيض والفانيليا واخفقى على سرعة متوسطة.
• أضيفى خليط الدقيق تدريجيا ويقلب بملعقة خشبية من أسفل لأعلى حتى لا تتكون أى كتل.
• صبى خليط كيكة الشوكولاتة فى الصينية وادخليها الفرن لمدة 25 –30 دقيق أو حتى تنضج.
التزيين بصوص الشوكولاته وصحة و بالشفاء