في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة كيك الشكولاتة.

مكونات الكيك بالشوكولاتة

• 1 كوب زيت

• 1 ملعقة صغيرة فانيليا

• 3 ملعقة صغيرة خميرة حلويات

• 1 كوب حليب

• 2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات

• 2 كوب سكر

• 3 بيضات

• 3 ملاعق كبيرة كاكاو

• رشة ملح

طريقة عمل الكيك بالشوكولاتة

• سخنى الفرن على 180 دجرة مئوية.

• نحضر صينية وادهنيها بالزبدة والدقيق ونتركها جانباً.

• فى وعاء ينخل الدقيق والملح وخميرة حلويات ويترك جانباً.

• اخفقى الكاكو والحليب والزيت فى المضرب الكهربائى حتى يتجانسو جيداً.

• أضيفى السكر مع استمرار الخفق، ثم أضيفى البيض والفانيليا واخفقى على سرعة متوسطة.

• أضيفى خليط الدقيق تدريجيا ويقلب بملعقة خشبية من أسفل لأعلى حتى لا تتكون أى كتل.

• صبى خليط كيكة الشوكولاتة فى الصينية وادخليها الفرن لمدة 25 –30 دقيق أو حتى تنضج.

التزيين بصوص الشوكولاته وصحة و بالشفاء