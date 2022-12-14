بروفيسور في الشأن الدولي : الصين استغلت فراغا تركته أمريكا بأفريقيا |فيديو

قال البروفيسور أحمد الطلي استشاري العلاقات الدولية، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أهملت أفريقية، وبالتالي فإن هناك حالة من عدم الثقة فيها، ويجب أن تستخدم أدواتها لتوقيع الاتفاقيات والشراكات.



وأضاف الطلي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، أنّ العالم كله يعي أن الدور الأمريكي متأخر وصغير في أفريقيا وتركت الساحة للصين وروسيا وتركيا ودول الخليج، حيث إن كل هذه التجمعات كان لها كلمة كبيرة في أفريقيا على عكس الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الصين استطاعت أن تملأ الفراغ الذي تركته أمريكا في القارة، ورفعت الديون عن بعض الدول الأفريقية، وذلك بفضل ذكائها السياسي.



وتابع استشاري العلاقات الدولية، أن القمة الأمريكية الأفريقية ستناقش ملف الصحة من حيث اللقاحات والمستشفيات والخدمات الصحية المختلفة، ودعم الصحة الإنجابية للمرأة ومحاولة نشر الوعي بشأن قضايا مثل ختان الإناث.



وأشار، إلى أنّ المجتمع المدني والقطاع الخاص لهما كلمة ودور كبير في القمة الأمريكية الأفريقية في مختلف الملفات، وهو ما قد ينعكس بالإيجاب على القارة الأفريقية من حيث إمدادها بالمستلزمات الطبية المختلفة.

