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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن لـ المغرب : يكفي وجودهم في المربع الذهبي

أحمد حسن
أحمد حسن

وجه أحمد حسن لاعب منتخب مصر رسالة الي المنتخب المغربي بعد نجاحه في مونديال قطر. 


ونشر أحمد حسن صور له داخل المدرجات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : " أجواء ما قبل مواجهة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم .. مهما كانت النتيجة فيكفي النتيجة وجودهم في كأس العالم في المربع الذهبي لكأس العالم كل الفخر والتحية والشكر لأسود الأطلسي.

وتأهل منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي إلي نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز على البرتغال بهدف دون رد.

وتاريخياً التقى منتخبا فرنسا ضد المغرب في 5 مباريات قبل ذلك،  استطاع الديوك الفوز في 3 مواجهات مقابل فوز وحيد لأسود الأطلس بينما انتهى لقاء وحيد بالتعادل.

وسجل منتخب فرنسا 17 هدفاً في مرمى المغرب الذي استطاع هو الآخر تسجيل 12 هدفاً، ويتصدر يوري دجوركيف قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 3 أهداف فيما يأتي النجم الأسبق صلاح الدين بصير في المركز الثاني بواقع هدفين.

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