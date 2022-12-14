رغم الخسارة .. مجدي عبد الغني للمنتخب المغربي : والله رجالة

وجه مجدي عبد الغني ، عضو اتحاد الكرة السابق رسالة الي المنتخب المغربي ، بعد انتهاء الشوط الأول من مباراته مع فرنسا .

وغرد مجدي عبد الغني ، من خلال حسابه الشخصي تويتر : " والله رجالة رجالة يا أسود الأطلس.. وأياً كانت النتيجة كل العرب فخورين بيكم بجد 🇲🇦👏👏

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أنهى منتخب فرنسا الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بالمغرب على ستاد البيت، متقدمًا عليه بهدف نظيف نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

هدف فرنسا جاء مباغتًا مبكرًا في الدقيقة السادسة بتسديدة على الطائر من متابعة للهجمة التي بدأها أنطوان جريزمان.

رد المغرب جاء سريعًا، بتسديدة بعيدة المدى من عز الدين أوناحي في الدقيقة العاشرة، تصدى لها هوجو لوريس بصعوبة.