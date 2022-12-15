حبس شخص لتخصصه في سرقة بطاريات السيارات بالقاهرة

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامه بسرقة (بطارية- إستبن- فرش غطاء) خاصين بإحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة عابدين .

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

كما إعترف بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.