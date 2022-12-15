فاكرينه سرق مخدراتهم.. حبس 3 أشخاص اختطفوا مواطنا بالقاهرة

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف سائق سيارة وإحداث إصابته بطلق نارى بالقدم و اصطحابه عنوة بالسيارة اعتقادا منهم أن المجنى عليه أحد جيرانهم الذى قام بسرقة شقتهم وما بها من مواد مخدرة

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام مستقلي سيارة باصطحاب أحد الأشخاص عنوة تحت تهديد السلاح وضبط مرتكبي الواقعة.



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً قيام مجهولين يستقلون سيارة "بدون لوحات معدنية" باصطحاب أحد الأشخاص عنوة تحت تهديد سلاح ناري والانصراف به لجهة غير معلومة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبتكثيف الجهود من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد المجنى عليه وتبين أنه (سائق سيارة "ميكروباص" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقليوبية).

وبسؤاله أفاد بقيام ٤ أشخاص مجهولين باستيقافه حال سيره بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة ، وإحداث إصابته بطلق نارى بالقدم وإصطحابه عنوة بالسيارة، وعقب ذلك قاموا بنقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتهديه بعدم الإبلاغ.

تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وذلك بمحل إقامتهم بدائرة القسم وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وذلك اعتقادا منهم أن المجنى عليه أحد جيرانهم الذى قام بسرقة شقتهم وما بها من مواد مخدرة بالاشتراك مع مالكة الشقة محل سكنهم ونجلها "أمكن ضبطهما"، ولدى علمهم بأنه ليس المقصود قاموا بنقله لإحدى المستشفيات وقاموا بتهديده لعدم الإبلاغ عنهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.