الداخلة مدينة خضراء بلا أكياس بلاستيك.. مبادرة بيئية بـ مركز إعلام المدينة

أطلق مركز اعلام الداخلة بـ الوادي الجديد ، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وبالتعاون مع إدارة شئون البيئة بمركز ومدينة الداخلة بحضور مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد محسن محمد جمال، مبادرة توعوية للحفاظ على البيئة تحت عنوان " الداخلة مدينة خضراء بلا أكياس بلاستيك"

أطلقت المبادرة في حضور رئيس مركز ومدينة الداخلة الدكتور نبيل حنفي والقيادات التنفيذية والشعبية ومختلف الإدارات التنفيذية بالمركز ، وعدد من المدارس والطلاب.

وقال مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد أن مركز اعلام الداخلة أطلق المباراة تحت مظلة محور التوعية البيئية الخاص بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار " بيئتنا حياتنا فلنحافظ عليها"، والاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة ، مؤكدا على أن المبادرة استلهمت كذلك روح النجاح التي حققتها قمة المناخ كوب ٢٧ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ ، وشهد العالم أجمع بنجاحها .

وأوضح أن المبادرة تستهدف تخلي المواطنين عن استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام في التسوق وإحلالها بالأكياس المصنوعة من القماش والكرافت الأكثر أمانا ، لما تسببه أكياس البلاستيك من أضرار بالغة على صحة الانسان والبيئة.

وأضاف مدير مركز اعلام الداخلة أن المبادرة تضمنت تنظيم ندوة تثقيفية حول أضرار استخدام أكياس البلاستيك والبدائل المتاحة ، لافتا في هذا الصدد أن المبادرة تضمنت أيضا تنظيم معرض تناول كيفية استثمار المواد البيئية في الوادي الجديد واستغلالها لتكون بديلا لأكياس البلاستيك، واشتمل المعرض على العديد من الإبداعات التي قدمها طلاب المدارس لتكون بديلا لمادة البلاستيك.

وفي ذات السياق أطلق مركز اعلام الداخلة بالتعاون مع إدارة شئون البيئة ، مسابقة للمدارس التابعة لقطاع الداخلة التعليمي تحت شعار " مدرستي خضراء " ، وتم خلال المبادرة تكريم المدرسة الفائزة ، كما تم تكريم القيادات التنفيذية بمركز الداخلة التي تعاونت مع مركز الاعلام في تنفيذ أنشطته التوعوية المتنوعة.

وأشار الى أن المبادرة لقيت تجاوبا واسعا من مختلف الفئات، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى الوعي لدي المواطنين بقضايا المجتمع.

جانب من الندوه (1)

جانب من الندوه (2)

جانب من الندوه (3)