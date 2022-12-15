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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهية وغير تقليدية.. طريقة عمل طاجن فريك معمر

طاجن فريك معمر
طاجن فريك معمر

طاجن فريك معمر من الأطباق الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقه في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن فريك معمر…

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مقادير طاجن فريك معمر


2كوب فريك
2بصل مبشور
4كوب حليب
2كوب مرقة
كوب قشطة بلدي
سمنة
2ورق لورا
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير طاجن فريك معمر


يسخن الحليب مع المرقة والسمنة وورق اللورا ثم يفرك البصل مع كل البهارات جيداً حتى ينعم تماماً ثم يضاف الفريك ويفرك بخليط البصل ثم في طاجن مدهون بالسمنة يوضع الأرز ويصب عليه خليط الحليب ويغطى الوجه بقطع القشطة ثم يدخل فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى ينضج ويحمر الوجه ويقدم بالهنا والشفا

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