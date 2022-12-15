شهية وغير تقليدية.. طريقة عمل طاجن فريك معمر

طاجن فريك معمر من الأطباق الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقه في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن فريك معمر…



مقادير طاجن فريك معمر



2كوب فريك

2بصل مبشور

4كوب حليب

2كوب مرقة

كوب قشطة بلدي

سمنة

2ورق لورا

ملعقة كبيرة بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير طاجن فريك معمر



يسخن الحليب مع المرقة والسمنة وورق اللورا ثم يفرك البصل مع كل البهارات جيداً حتى ينعم تماماً ثم يضاف الفريك ويفرك بخليط البصل ثم في طاجن مدهون بالسمنة يوضع الأرز ويصب عليه خليط الحليب ويغطى الوجه بقطع القشطة ثم يدخل فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى ينضج ويحمر الوجه ويقدم بالهنا والشفا