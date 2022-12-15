أخبار التوك شو.. الإغلاق والمصادرة| الحكومة تكشف عقوبة مخالفي تسعير السلع.. رد صادم من حسام موافي على شاب طلب ترك والده المعافى بالعناية المركزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة و نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

تطبيق رسمي على السلع بالأسواق | قرار حكومي مهم للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كل سلعة سيكون عليها مدى سعري، أي أن هذه السلعة يتراوح بين هذا الرقم وذاك ، وان تلك الأرقام تراجع كل شهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هذا الأمر سيحقق استقرار فى الأسعار، وسيكون هناك وفرة فى السلع بأسعار عادلة.

الإغلاق والمصادرة | الحكومة تكشف عقوبة مخالفي تسعير السلع .. فيديو

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه خلال أسبوعين من الآن سيكون هناك سعر على المنتج، حتى لا يقوم بعض التجار بالمغالاة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الدولة لن تسمح بقيام تاجر برفع الأسعار على المواطنين.

رد صادم من حسام موافي على شاب طلب ترك والده المعافى بالعناية المركزة.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إنه كان جالسًا في وحدة العناية المركزة في المستشفى وأتى إليه شخص في سن ٤٥ أو ٥٠ عاما ومعه والده ويريد أن يحتجزه داخل العناية لمدة شهر كامل.

وأضاف حسام موافي خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "النهار" الفضائية، أنه قام بالكشف عليه وإجراء تحاليل حتي يعرف ماذا يعاني منه هذا المريض ولم يجد أي شيء، موضحا أنه لا يحتاج الحجز داخل العناية المركزة لأن صحته جيدة جدا.

نلبس شتوي.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

يهتم الشعب المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتغير درجات الحرارة وانخفاضها ليلا .



وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر خلال هذه الأيام بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض معه كتل هوائية ما بين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية وهو ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار.

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

رصدت برامج التوك شو في مصر والوطن العربي، سعر جرام الذهب في مصر عيار 21، والذي يشهد تراجعا ملحوظا حاليا في الأسواق المحلية.

خصصت قناة العربية، فقرة عن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21، عرضت تقريرا مصورا عن أسعار الذهب في مصر، أوضح تفاصيل أزمة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 خلال الفترة الأخيرة.

بحجم الهرم الأكبر.. كويكب عيد الميلاد وحقيقة قربه من الأرض| جاد القاضي يوضح

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن موضوع الكويكيبات والاجسام القريبة من الارض ، وخاصةً كويكب المعروف عيد الميلاد ، و الذي يقارب حجمة حجم الهرم الاكبر تقريبا ، مشيرا الى أن هناك مجموعة فلكية متخصصة من وكالة ناسا الامريكية تدرس مسارته ومدى خطورته على الارض .

وأضاف القاضي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة"، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء، أن هذه الكويكبات تعطينا معلومات كثيرة وتفسير عن نظيرات نشأت الكون أو لا قدر الله اى جسم من هذه الاجسام سقطت على الارض تتفتت على الارض وتؤخذ تلك الاجزاء ويتم عمل لها تحليل في قسم متخصص بعنوان "كيميائى الفلك " نتعرف منها على نشأت تلك الاجسام وتأتى من أين ومحتوياتها وتجاوب على عدة اسئلة من الغموض الذي مازال يخفية الكون.

بسبب انتهاك الآداب العامة.. برلمانية تطالب وزير الاتصالات بإغلاق تطبيق تيك توك

قالت النائبة أميرة أبو شقة ، عضو مجلس النواب ، إنها تقدمت ببيان عاجل لمجلس النواب لإغلاق تطبيق تيك توك ، مطالبة وزير الاتصالات والجهات المعنية، بإغلاق تطبيق تيك توك في مصر، نظرًا لانتشاره بشكل سلبي في المجتمع، خصوصًا في أوساط الشباب والمراهقين.

وأضافت أبو شقة ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة"، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء، أن حرية الفكر والرى مكفولة لاى شخص وأنا معه وادعمه، لكن المجتمع تم إختراقه بتطبيق يتجاوز كل الحقوق الاخلاقية.

خبير أبراج: فرنسا بطل كأس العالم 2022

قال الدكتور أحمد شاهين، خبير الفلك والأبراج، إن منتخب فرنسا سيكون الفائز بلقب كأس العالم المقام حاليا في دولة قطر الشقيقة، مشيرا إلى أن منتخب الديوك الزرقاء تأهل لدور نصف النهائي ويواجه منتخب المغرب اليوم الأربعاء وسيفوز عليه ويتأهل لنهائي المونديال ويواجه منتخب الأرجنتين في نهائي البطولة ويفوز باللقب.

وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى، ببرنامج "صدى المصريين"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم"، أنه حلل دور الـ16 ببطولة كأس العالم بقطر 2022 ونشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأكد أن فرنسا ستتأهل لدور ثمن النهائي للمونديال، منوها بأن أي نادي له ميلاد مثلا النادي الأهلي نشأ في شهر أبريل عام 1907 وبالتالي له برج وكذلك المنتخبات لها برج ويتم التنبؤ بما سيحدث لها مثل الإنسان تماماً.

علاج فتاة من اللوكيميا بعد أول استخدام لعلاج هندسة الخلايا.. طبيب يكشف التفاصيل

علق الدكتور حسين خالد عميد المعهد القومي للأورام الأسبق، على اختفاء اللوكيميا من جسد فتاة بعد أول استخدام في العالم لعلاج هندسة الخلايا في بريطانيا.

وقال حسين خالد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إن سي"، :" من الضروري الانتظار فترة من الزمن لضمان نجاح هذه التجربة العلمية وعدم عودة اللوكيميا مرة اخرى بعد استخدام هذا العلاج الجديد ".

الابتعاد عن الوجبات السريعة.. استشاري توضح أبرز الطرق لتفادي جلطات المخ|فيديو

قالت الدكتورة رانيا السيد عبدالعليم، استشاري ودكتوراه للعلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب القصر العيني جامعة القاهرة، إن جلطات المخ لا تقتصر على سن معين، موضحة أن هناك مسببات عديدة للجلطات على رأسها ارتفاع ضغط الدم وتناول الوجبات السريعة، حيث تتسبب الدهون الموجودة فيها في رفع الكوليسترول مما يعمل على سد الأوعية الدموية.



وأضافت “عبد العليم” خلال حوارها ببرنامج “من البداية” من تقديم كريم كوجاك والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن اللزوجة العالية في الدم و نزيف المخ و الحوادث ومرض الـ ms من مسببات الشلل النصفي أيضًا، متابعة أنه عند حدوث جلطة في المخ في الناحية اليسرى تتسبب في شلل للجزء الأيمن، مشيرة إلى أن تبعات الجلطة لا تقتصر على الشلل فقط وإنما يوجد بعض المشاكل الأخرى كوجود صعوبة في الكلام والبلع.