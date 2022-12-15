عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة|5 أنواع مختلفة من الشاي.. احذر الإفراط في تناول السوداني يهدد صحتك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

غير صحي .. أحذر الإفراط في تناول السوداني يهدد صحتك

الفول السوداني يعتبر من المكسرات والمسليات التي تحتوي على البروتين والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، لكن رغم ذلك  تناول الكثير من المكسرات يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتك.

هل حبوب منع الحمل تسبب تساقط الشعر؟ أعرفي الحقيقة

قالت وسام سوقية، أخصائية البشرة و التجميل، أن تواجه الكثير من السيدات تساقط أو  فقدان الشعر أثناء استخدام  حبوب منع الحمل، وقد يعاني البعض الآخر من تساقط الشعر بعد عدة أسابيع أو أشهر من توقفهم عن تناولهم ايضا كرد فعل.

الأبيض و الأسود أبرزها...5 أنواع مختلفة من الشاي

الشاي من المشروبات الدافئة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، و يتمتع الشاي بأنواعه و نكهاته المختلفه، كما تتميز أنواع الشاي بخصائصها المختلفة و عناصرها الغذائية التي يحتاجها الحجسم في بعض الأحيان.

بملابس ملفتة...دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة دنيا بطمة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

ترشيحاتنا

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال عنيف يضرب تايوان

الدولار يسجل ارتفاعا جديدا بسعر الصرف أمام العملات العالمية

3 دول عربية تتعاون مع إسرائيل في دفاع سيبراني مشترك

حقيقة تحديد القبلة بجعل الأذن اليسرى في اتجاه المشرق.. علي جمعة يوضح

طقس خريفي.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس بالمحافظات

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ