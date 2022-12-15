نشرة المرأة و الصحة|5 أنواع مختلفة من الشاي.. احذر الإفراط في تناول السوداني يهدد صحتك

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

الفول السوداني يعتبر من المكسرات والمسليات التي تحتوي على البروتين والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، لكن رغم ذلك تناول الكثير من المكسرات يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتك.

قالت وسام سوقية، أخصائية البشرة و التجميل، أن تواجه الكثير من السيدات تساقط أو فقدان الشعر أثناء استخدام حبوب منع الحمل، وقد يعاني البعض الآخر من تساقط الشعر بعد عدة أسابيع أو أشهر من توقفهم عن تناولهم ايضا كرد فعل.

الشاي من المشروبات الدافئة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، و يتمتع الشاي بأنواعه و نكهاته المختلفه، كما تتميز أنواع الشاي بخصائصها المختلفة و عناصرها الغذائية التي يحتاجها الحجسم في بعض الأحيان.

حرصت الفنانة دنيا بطمة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.