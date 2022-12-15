صحف الكويت.. طرد إيران من لجنة معنية بالمرأة في الأمم المتحدة والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع نسبة الفائدة

السيسي: نتطلع للارتقاء بشراكتنا مع واشنطن وفق الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة

بايدن: ملتزمون بدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع نسبة الفائدة ويخفض توقعات النمو

شولتس: الاتحاد الأوروبي موحد في معارضة خطة دعم الشركات الأمريكية

إعلان الطوارئ في البيرو وسط تصاعد الاحتجاجات

محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول

الصين تسحب 6 دبلوماسيين من بريطانيا بعد اتهامهم بضرب ناشط

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه عددا من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي على هامش مشاركته في أعمال القمة الأمريكية - الأفريقية الثانية بواشنطن، الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، مؤكدا ان العلاقات المصرية - الأمريكية "استراتيجية ومتينة".

وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة الارتقاء بالشراكة بين البلدين وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

على الصعيد العربي والإقليمي، أفادت "الراي" بأن إيران طرد من إحدى لجان هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بسبب سياسات تتعارض مع حقوق النساء والفتيات، بعد تصويت اقترحته الولايات المتحدة إثر حملة طهران على الاحتجاجات التي أطلقت شرارتها وفاة شابة كردية إيرانية في احتجاز الشرطة.

وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوا مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة "لطرد إيران فورا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026".

دوليًا، قالت "الراي" إن محكمة تركية، قضت بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أكثر من عامين وفرضت حظرا سياسيا عليه بتهمة إهانة مسؤولين عموميين، في حكم من المنتظر الطعن عليه.

وأشارت "الوطن" إلى أن الصين سبحت ستة من دبلوماسييها في المملكة المتحدة، بمن فيهم قنصلها العام في مانشستر، بعدما اتهموا بالاعتداء على متظاهر من هونج كونج مؤيد للديمقراطية، في المدينة البريطانية.

وذكرت "القبس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد خلال أعمال القمة الأمريكية-الإفريقية في واشنطن، الأربعاء، التزام بلاده بدعم "التحول الاقتصادي في إفريقيا"، داعياً القادة الأفارقة لـ"مشاركة أوسع في تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة"، قائلاً "تجمعنا بإفريقيا علاقات مهمة وشراكات كثيرة"، مضيفاً: "نريد مشاركة أوسع من القادة الأفارقة في تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة".

وشدد بايدن على أن "التحول الاقتصادي لن يحدث في إفريقيا بدون طاقة رخيصة وحوكمة جيدة، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك".

وذكرت "الجريدة" أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع نسبة الفائدة الرئيسة بمقدار نصف نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، لكنه حذّر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرًا أن الفائدة ستتجاوز 5%.

وقال الاحتياطي في بيان له عقب اجتماعه إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4,25 إلى 4,50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ العام 2007.

ونقلت "الأنباء" عن المستشار الألماني أولاف شولتس، قوله إن الاتحاد الأوروبي سيقف موحدًا في أي نزاع مع الولايات المتحدة بشأن دعمها للشركات في إطار خطتها للمناخ التي يخشى أن تضر بشركات أوروبية.

وفي حديثه للبرلمان قبل قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، قال شولتس إن حزمة واشنطن الهائلة لحماية المناخ تمثل "مساهمة مثيرة للإعجاب في تحول الاقتصاد الأمريكي". وأضاف أن الشركاء الأوروبيين "كانوا يأملون منذ فترة طويلة في" خطوات أمريكية حاسمة للتصدي لتغير المناخ.

وذكرت "الوطن" أن السلطات في البيرو أعلنت حالة الطوارئ على مستوى البلاد،، وسط احتجاجات عنيفة ضد عزل الرئيس السابق "بيدرو كاستيو" خلّفت حتى الآن 7 قتلى.