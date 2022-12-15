"مبادرة ابدأ لصمام أمان الغاز": نسعى لتوطين الصناعة الحديثة|فيديو

أكد المهندس مينا ماهر عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أن مبادرة ابدأ تسعى لتوطين الصناعة الحديثة، و تقليل الفاتورة الاقتصادية، التي سوف تنعكس على الفجوة الموجودة في الميزان التجاري من حيث الفرق بين التصدير و الإستيراد.

أول مصنع في مصر

وأضاف مينا ماهر خلال مداخلة هاتفية على فضائية "من مصر" المذاع على فضائية "CBC"، أن مبادرة ابدأ تهدف لتوفير فرص عمل مدربة، مؤكداً أنه تم توقيع عقد أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" في مصر.



وأوضح عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، أن الهدف من مصنع تصنيع صمام أمان الغاز ليس فقط تقليل الإستيراد، بل التصدير إلى الدول الأخرى إذا أتاحت الفرصة.