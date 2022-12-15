أمر مؤسف.. عضو اتحاد الكرة السابق: لا توجد خطط واضحة للتطوير

أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أنه يتمنى تحسن وضع الكرة المصرية في الفترة القادمة والوصول إلى كأس العالم في النسخة المقبلة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي بالمونديال .

وقال كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام غير قادر على النهوض بالكرة المصرية ولا توجد خطط واضحة للتطوير والنهوض بالكرة المصرية".

وتابع:" الكرة المصرية لم تفرز مواهب منذ نهاية جيل 2010 وهو أمر مؤسف".

رسالة من شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة لاتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام بشأن اختبارات الحكام.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن اتحاد الكرة مطالب بتوفير العديد من الأماكن لاختبارات الحكام في جميع محافظات مصر مشددا أنه يجب مراعاة قرب الاماكن للحكام في جميع المحافظات.

وأضاف شوبير ، أن الحكام يعانوا من صعوبة في السفر من أجل الوصول لمقر الاختبارات، مشددا أن الاتحاد يجب أن يراعي راحه الحكام.

وتابع أن الحكام حاليا في أزمة بسبب التزاحم الشديد على أماكن الاختبارات في كافة المحافظات بالإضافة للانتظار لساعات طويلة من أجل إجراء الاختبار.