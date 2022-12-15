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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمر مؤسف.. عضو اتحاد الكرة السابق: لا توجد خطط واضحة للتطوير

صدى البلد

 

أكد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أنه يتمنى تحسن وضع الكرة المصرية في الفترة القادمة والوصول إلى كأس العالم في النسخة المقبلة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي بالمونديال .

وقال كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام غير قادر على النهوض بالكرة المصرية ولا توجد خطط واضحة للتطوير والنهوض بالكرة المصرية".

وتابع:" الكرة المصرية لم تفرز مواهب منذ نهاية جيل 2010  وهو أمر مؤسف".

 

رسالة من شوبير

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وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة لاتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام بشأن اختبارات الحكام.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن اتحاد الكرة مطالب بتوفير العديد من الأماكن لاختبارات الحكام في جميع محافظات مصر مشددا أنه يجب مراعاة قرب الاماكن للحكام في جميع المحافظات.

 

وأضاف شوبير ، أن الحكام يعانوا من صعوبة في السفر من أجل الوصول لمقر الاختبارات، مشددا أن الاتحاد يجب أن يراعي راحه الحكام.

وتابع أن الحكام حاليا في أزمة بسبب التزاحم الشديد على أماكن الاختبارات في كافة المحافظات بالإضافة للانتظار لساعات طويلة من أجل إجراء الاختبار.

 

اتحاد الكرة اتحاد الكرة المصري جماهير الزمالك شوبير إسلام صادق مجلس إدارة كأس العالم

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