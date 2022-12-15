مجموعة فولكس فاجن تعلن عن إعادة هيكلية إدارية على نطاق واسع | تفاصيل

في خطوة تهدف إلى توفير اتصال أقوى في العمل بين كل من العلامات التجارية الرئيسية للعملاق الألماني ، ستتولى فولكس فاجن وأودي وبورشه كفاءات إدارية جديدة ضمن هيكل أعمال سيوفر تحديد أولويات المجموعة مستقبلاً وتنفيذ أسرع على أرض الواقع، تحت إشراف الرئيس التنفيذي الجديد أوليفر بلوم.

مجموعة فولكس فاجن تعلن عن إعادة هيكلية إدارية على نطاق واسع

اعتبارًا من 1 يناير 2023 ، ستكون فولكس فاجن مسؤولة عن الإنتاج والمشتريات، وستكون أودي مسئولة عن المبيعات والجودة، وستتولى بورشه مسؤولية التطوير والتصميم.

قال بلوم: "لطالما كانت الجودة الممتازة والتصميم الأيقوني من العلامات التجارية لمجموعة فولكس فاجن وعلاماتها التجارية، ستسمح لنا إدارة هذه الوظائف الرئيسية عبر العلامات التجارية بتكثيف تركيزنا".

يأتي قرار وضع علامات فولكس فاجن و أودي و بورشه كقوى محركة رئيسية لعمليات مجموعة فولكس فاجن بعد أن أعلنت عن خطة من 10 نقاط في سبتمبر، تهدف إلى تعزيز علاماتها التجارية على المدى الطويل.

مجموعة فولكس فاجن تعلن عن إعادة هيكلية إدارية على نطاق واسع

بموجب الخطة، قالت مجموعة فولكس فاجن "تحسينات مميزة في مضمون المنتج وجودته وتصميمه ستتحقق في السنوات المقبلة".

لتسهيل الاستراتيجية ، أعلنت مجموعة فولكس فاجن تغييرات في إدارتها، واعتبارًا من 1 يناير، سيتولى مايكل نيوماير مسؤولية إدارة الجودة عبر المجموعة مع الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للجودة في أودي، حيث سيحل محل فرانك ويلش الذي سيتقاعد.

سيصبح مايكل ماور رئيس قسم التصميم في مجموعة فولكس فاجن مرة أخرى ليحل محل كلاوس زيسيورا الذي ترك الشركة.

وضع زيسيورا خطط مجموعة سيارات فولكس فاجن الكهربائية بالكامل وأشرف على تصميم الأجيال السادس والسابع والثامن من فولكس فاجن جولف، وشغل المنصب الأعلى منذ عام 2020 .

شغل ماور سابقًا رئاسة قسم التصميم في فولكس فاجن بين عامي 2015 و 2020، وكان رئيس قسم التصميم في بورشه منذ عام 2004 ، وكان مسؤولاً عن 911 والمنتجات الجديدة بما في ذلك 918 سبايدر وماكان وتايكان.

يتبع التعديل الإداري الذي تم إجراؤه اليوم مجموعة كبيرة من التغييرات المهمة في الجولة التالية من منتجات مجموعة فولكس فاجن.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعطى بلوم إشارة الضوء الأخضر لاستثمارات بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني لإطالة عمر وتطوير منصة MEB البالغة من العمر أربع سنوات.

سيؤدي ذلك إلى تأخير تقديم منصة SSP المصممة حول معمارية كهربائية أكثر تقدمًا 800 فولت حتى عام 2028.

مجموعة فولكس فاجن تعلن عن إعادة هيكلية إدارية على نطاق واسع

تم تحويل مشروع Trinity التابع لشركة فولكس فاجن، والذي يسعى إلى تطوير منافس مستقل لطراز Tesla Model 3 ، من SSPإلى البديل المطور من MEB.

هذا يتجنب التأخير لمدة عامين الذي أكده الرئيس التنفيذي لعلامة فولكس فاجن توماس شيفر سابقًا، مما يبقي ترينيتي على المسار الصحيح لإطلاقه في عام 2026.

يُنظر إلى سيارة ترينيتي على أنها ركيزة أساسية في خطط المجموعة منذ عام 2020 ، ومن المتوقع أن تنتج مشتقًا من أودي.

ومن المتوقع أيضًا أن يعلن بلوم عن الخطط المعدلة لقسم البرمجيات Cariadالتابع لمجموعة فولكس فاجن في اجتماع مجلس الإدارة 15 ديسمبر، ومن المتوقع أيضاً أن يؤكد إلغاء مشروع أودي أرتميس ، الذي كان يعمل على مركبة ذاتية القيادة من المستوى الرابع بحلول عام 2024 ، بسبب التقدم البطيء.