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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تؤكد أهمية العلاقات مع الجماعة التنموية للجنوب الأفريقي

صدى البلد

التقى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أمس الأربعاء بالرئيس الناميبي حاج جينجوب، والرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما، ووزير خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، الذين يمثلون معًا الجماعة التنموية للجنوب الأفريقي المعني بالسياسة والدفاع والأمن في واشنطن.
وأفاد بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني بأن بلينكن وأعضاء الثلاثية أكدوا على أهمية العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والجماعة التنموية للجنوب الأفريقي وشددوا على الحاجة إلى مزيد من التعاون بشأن التحديات المشتركة في المنطقة وخارجها.
وأنشأت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابع للأمم المتحدة فريق اتصال صغير في جابوروني، بوتسوانا، للعمل مع هيئة الشؤون السياسية والدفاع والتعاون الأمني التابعة للجماعة التنموية للجنوب الأفريقي. 
ووقعت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وأمانة الجماعة إطار تعاون في عام 2010 يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات منع نشوب النزاعات وإدارتها وحلها لمساعدة كلا المنظمتين على بناء قدراتهما والمساهمة بشكل مشترك في تعزيز السلام والأمن في منطقة الجنوب الأفريقي.

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