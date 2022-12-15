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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

١٠١.٦٪ نسبة تغطية الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بعد  اجتماعا مع فرق اشراف المديرية برئاسة الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي وفرق إشراف الوزارة وفرق إشراف الإدارات الصحية لمتابعة ومناقشة ما حققته الحملة من نسب التغطية و مؤشرات الأداء حيث بلغت نسبة التغطية ١٠١.٦ ٪.

وأشاد وكيل وزارة الصحة  بالدور الكبير الذي حققته فرق التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مؤكدين على مدى ثقته بإنجاح الحملة حيث بلغت نسبة التغطية ١٠١.٦ ٪.

 

وتواصل الحملة أعمالها  لليوم الرابع  للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال حيث قامت فرق الإشراف بالمرور علي الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة  ومتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

كما تم المرور على الفرق المتحركة من شقة لشقة في جميع أرجاء المحافظة والتأكد من سير العمل علي اكمل وجه.

البحر الأحمر وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية الطب الوقائي مرض شلل الأطفال

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