صحف القاهرة تسلط الضوء على لقاءات الرئيس السيسي بالولايات المتحدة

سلطت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم /الخميس/، الضوء على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة، ولقائه بعدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، وأعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع واشنطن.. وموقفنا ثابت من «سد النهضة»"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية ـ الأمريكية، معربا عن تقدير مصر الدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة في مختلف مجالات التعاون، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء في تصريحات للرئيس خلال مشاركته بمقر إقامته بواشنطن، أمس، في إفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن قيادات الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي أعربوا، من جانبهم، عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين أن مصر تمثل حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أعربوا عن التقدير لدور مصر المحوري، كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والبحر المتوسط والقارة الإفريقية. وتناولت المناقشات مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت الذي يستهدف صون أمنها المائي، من خلال إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، لضمان التدفق الطبيعي التاريخي لمياه النيل إلى مصر. وقد عبر الحضور، من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، عن تفهمهم التام شواغل مصر وموقفها من تلك القضية الحساسة التي تتعلق بالأمن القومى المصري.

وفى إطار مشاركته في القمة الأمريكية ـ الإفريقية المنعقدة بواشنطن على مدى ثلاثة أيام، أجرى الرئيس السيسى لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمركز القمة، كما شارك فى الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكي ـ الإفريقي. وشارك الرئيس في مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيت الأبيض، على شرف القادة الأفارقة المشاركين بالقمة.

وصرح السفير بسام راضى بأن كلمة الرئيس السيسى المقرر أن يلقيها اليوم «الخميس»، أمام قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، ستشدد على أهمية دعم اندماج القارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي، وما لذلك من نتائج إيجابية، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، ومواجهة التغير المناخي.

وتحت عنوان "جدول أعمال مكثف للرئيس في واشنطن..السيسى يلتقى بلينكن.. ويشارك في منتدى الأعمال الأمريكي ــ الإفريقي"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل الرئيس أمس في مقر إقامته بواشنطن، أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن أعضاء تجمع أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكي ثمنوا من جانبهم عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدين الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة، مع الإعراب عن التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الديني، وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وقبول الآخر، مؤكدين أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر في فتح باب السلام، ونشر ثقافة التعايش المشترك فى منطقة الشرق الأوسط.

وفى إطار مشاركته في قمة القادة الأمريكية الإفريقية المنعقدة بواشنطن على مدى ثلاثة أيام، أجرى الرئيس السيسى، لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمركز القمة، كما شارك فى الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكي ــ الإفريقي داخل القمة.

كما شارك الرئيس فى مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيت الأبيض على شرف القادة الأفارقة المشاركين في القمة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى سيؤكد في كلمته، التي من المقرر أن يلقيها اليوم، أمام قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا المنعقدة حاليا فى واشنطن، على إطار الإستراتيجية المصرية التي تم عرضها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وتحت عنوان "لليوم الثاني.. الجالية المصرية تنظم وقفات للترحيب بالرئيس "، ذكرى واصل أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي وقفاتهم الترحيبية بالرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركته فى القمة الأمريكية ــ الإفريقية، وذلك أمام مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وأمام مركز انعقاد القمة.

وتحت عنوان "توطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكرى.. مدبولي: نمتلك إمكانات لاستيعاب التكنولوجيا لتوفير اللقاحات والتصدير"، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة من أجل توفير اللقاحات المضادة لفيروس « كوفيد - ١٩ لجميع المواطنين منذ ظهورها في عدد من دول العالم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بهذا الشأن، وأشار إلى أن مصر تعاملت مع ملف تصنيع اللقاحات بفكر استراتيجى قومى، كما حرصت على الاستثمار في البنية التحتية الطبية والتصنيعية بقدرات هائلة على مدار السنوات الماضية وأصبح لدينا إمكانات عالية لاستيعاب تكنولوجيا صناعة اللقاحات من أجل ضمان تأمين توافر مختلف أنواع اللقاحات للمواطنين، وكذا تصديرها لدول المنطقة والقارة الإفريقية.

جاء ذلك متابعة د. مدبولى أعمال تنفيذ مشروعى مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي وشركة « بى آى إل ميدل إيست أند أفريكا لتصنيع وإنتاج الضمادات الطبية الحديثة بمدينة الاسماعيلية والتى تتم من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة بالتعاون مع القطاع الخاص، وإقامة شراكات عالمية متعددة.

وتحت عنوان "ترحيب برلماني بمشاركة السيسى فى القمة الأمريكية – الأفريقية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن نواب البرلمان أكدوا أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأمريكية - الأفريقية ، جاءت انعكاسا لدور مصر المحورى فى أفريقيا والعالم ، وما حققه من إنجازات على أرض الواقع ، جعل مصر داخل اهتمام دول العالم، وأشار عدد من النواب إلى أن حضور الرئيس في القمة يأتي في ظل الاهتمام المصرى بمستقبل دول أفريقيا.

وأكد النائب سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد أن القمة الأمريكية - الأفريقية التي تستضيفها واشنطن، تأتي في توقيت دقيق للغاية. حيث يواجه العالم مجموعة من التحديات في ظل الأزمات العالمية المتتالية وأشار إلى أن القمة ستناقش عدد من الملفات، أهمها تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي للقارة السمراء، والتحديات الأمنية والسياسية للاقتصاد العالمي، فضلا عن ملفات الاستثمار، والديمقراطية والحوكمة، وأزمات التغير المناخي والصحة والأمن وتبادل الخبرات العلمية بالإضافة إلى القضايا الأمنية والاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا.

وتحت عنوان "الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا ميدانيا لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شهد بيانا عمليا، للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي داخل القوات المسلحة، مشيراً إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية يجددون العهد لله والوطن على الاستمرار في بذل الجهد والاستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام في سبيل أمن مصر وحماية مقدساتها.

