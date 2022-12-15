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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب مدارس الجيزة.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 

جداول امتحانات نصف
جداول امتحانات نصف العام 2023 الجيزة

جداول امتحانات نصف العام 2023 الجيزة ، تم اعتمادها رسميا من جانب محافظ الجيزة منذ ساعات ، لإعلانها بشكل رسمي في جميع مدارس محافظة الجيزة .

و تبدأ جداول امتحانات نصف العام 2023 الجيزة لسنوات النقل الابتدائي والإعدادي من 9 حتى 17 يناير 2023 ، بينما تبدأ جداول امتحانات نصف العام 2023 الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع من 21 حتى 26 يناير 2023.
 

أما عن جداول امتحانات نصف العام 2023 الجيزة لطلاب مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات ، فمن المقرر أن تبدأ  من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.

وبخصوص جداول امتحانات نصف العام 2023 الجيزة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع ، تبدأ من9 حتي 17 يناير 2023.

ومن جانبها أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات التعليمية ، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأديه الامتحانات .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد بالصور ، جداول امتحانات نصف العام 2023 الجيزة لطلاب المرحلة الابتدائية التي تشمل الصف الرابع الابتدائى ( صباحى – مسائى ) ، و الصف الخامس الابتدائى ( صباحى – مسائى ) ، و الصف السادس الابتدائى ( صباحى – مسائى )

كما ينشر موقع صدى البلد جداول امتحانات نصف العام 2023 الجيزة لطلاب المرحلة الاعدادية  ، التي تشمل الصف الأول الاعدادي ( صباحى – مسائى ) ، و الصف الثانى الاعدادي ( صباحى – مسائى ) ، الصف الثالث الاعدادي ( صباحى ) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.
 

جداول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2023 محافظة الجيزة
جداول امتحانات نصف العام 2023 الجيزة جداول امتحانات نصف العام امتحانات نصف العام 2023 امتحانات نصف العام 2023 الجيزة امتحانات

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