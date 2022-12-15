كاتب صحفي: مصر ستنتج بمفردها 8% من الإنتاج العالمي للطاقة المتجددة

قال أيمن عبد المجيد، الكاتب الصحفي، إن قارة إفريقيا تمتلك المياه العذبة والقوى البشرية، فى حين دولة مثل الصين وأمريكا تعاني من تلك القوي ونسب الشباب، مما يؤثر على نسب النمو فى المستقبل.



وأضاف "عبد المجيد" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعاساني، أن قارة إفريقيا لديها 40% من الذهب العالمي و70% من الإنتاج اليومي، و50% من الإنتاج العالمي من الماس و90%، و9% من البترول.



وتابع أن إفريقيا تمتاز بميزة نوعية كبيرة جدا وهي إمتلاكها للطاقات المتجددة المتمثلة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفرص الهيدروجين الأخضر، فى ظل التغيرات المناخية، لافتا إلى أن مشروعات مصر الخاصة بالهيدروجين الأخضر، فهناك توقعات معلنة أن مصر ستنتج بمفردها 8% من الإنتاج العالمي لهذه الطاقة.

