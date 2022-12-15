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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش حتصدق .. قشور هذه الفاكهة تحارب سرطان القولون

صدى البلد

بعد التقشير والقاء سيقان الخضروات ، قد تهدر العناصر الغذائية الإضافية التي يحتاجها جسمك. إليك 4 أجزاء من الطعام يجب ألا تتخلص من قشورها أبدًا وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

 1. قشور البطاطس 

يعد قشر البطاطس له فوائد أكثر من ثمرة البطاطس نفسها؟ يجب عليك طهي البطاطس مع القشر بعد غسلها بعناية ونقعها في ماء دافئ قبل طهيها مع القشر 

يحتوي الجلد على ما يقرب من نصف الألياف الموجودة في البطاطس ، والكالسيوم ، وفيتامين ب المركب ، وفيتامين ج ، والحديد .

قشر البصل 

 2. أوراق وسيقان البروكلي 

تحتوي أوراق البروكلي على الكاروتينات التي توفر فيتامين أ وقد تساعد في منع ظهور السرطان. يمكنك استخدام أوراق وسيقان البروكلي في الحساء والعصائر أو بقليها 

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 3. قشر البصل 

 توجد كمية عالية من الكيرسيتين في قشرة البصل الأحمر ، وهو نوع من المغذيات النباتية الفلافونويدية التي تحارب الالتهابات ، وتقلل من ضغط الدم ، وتمنع الترسبات الشريانية ، وتحافظ على صحة القلب. يحتوي البصل الأحمر على نسبة أعلى من الكيرسيتين من البصل الأصفر. 

 4. قشر الجزر

 نتيجة احتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والنياسين والحديد والزنك وفيتامين ب وفيتامين ك ومضادات الأكسدة وما إلى ذلك ، فهذه الأوراق مفيدة في مكافحة سرطان القولون وكذلك تقوية عظامك 

قشرة البطيخ

 5. قشرة البطيخ 

يمكن العثور على مادة تعرف باسم السترونيلا في قشرة البطيخ ، وهي بيضاء أو خضراء اللون. من المعروف أن هذا الحمض الأميني يزيد من الدورة الدموية ويوسع الأوعية الدموية ، وهو أمر مفيد لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري. يمكنك مزجه مع لب البطيخ في الخلاط لعمل عصير.

قشور البطاطس وراق وسيقان البروكلي ضغط الدم سرطان القولون الدورة الدموية

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