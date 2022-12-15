واشنطن تؤكد حرصها على ضمان انتخابات حرة ونزيهة بست دول إفريقية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، حرصها على ضمان انتخابات حرة ونزيهة خلال مشاركتها في مراقبة الانتخابات بست دول إفريقية العام المقبل.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن "واشنطن تحرص على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في والجابون ونيجيريا وليبيريا وسيراليون ومدغشقر والكونغو الديمقراطية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى، أمس في البيت الأبيض، قادة ستّ دول إفريقية تشهد العام المقبل انتخابات ستشارك الولايات المتحدة في مراقبتها، على هامش قمة كبرى بشأن إفريقيا تستضيفها واشنطن، كلّ من رئيس الجابون علي بونجو، ورئيس نيجيريا محمد بخاري ورئيس ليبيريا جورج وياه ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو ورئيس مدغشقر أندري راجولينا ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي مع وفودهم.