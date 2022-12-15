عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تؤكد حرصها على ضمان انتخابات حرة ونزيهة بست دول إفريقية

صدى البلد

  أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، حرصها على ضمان انتخابات حرة ونزيهة خلال مشاركتها في مراقبة الانتخابات بست دول إفريقية العام المقبل.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن "واشنطن تحرص على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في والجابون ونيجيريا وليبيريا وسيراليون ومدغشقر والكونغو الديمقراطية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى، أمس في البيت الأبيض، قادة ستّ دول إفريقية تشهد العام المقبل انتخابات ستشارك الولايات المتحدة في مراقبتها، على هامش قمة كبرى بشأن إفريقيا تستضيفها واشنطن، كلّ من رئيس الجابون علي بونجو، ورئيس نيجيريا محمد بخاري ورئيس ليبيريا جورج وياه ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو ورئيس مدغشقر أندري راجولينا ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي مع وفودهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

ترشيحاتنا

قرار وزاري باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة

مش حتصدق .. قشور هذه الفاكهة تحارب سرطان القولون

سيارة أمريكي | أكورد أوتوماتيك بـ 130 ألف جنيه

صحف المغرب بعد الخسارة أمام فرنسا: رفعتم رؤوسنا يا أسود

هل استحق المغرب ركلتي جزاء أمام فرنسا؟ خبير تحكيمي يصدم الجميع

"معهد الكلى" قدم الخدمات لأكثر من مليون مواطن..واجرى 44 عملية زراعة كلى في 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريع المفعول ومجرب.. أسرع رجيم لنحت قوامك بدون حرمان

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

فيديو

فتاة سورية تعاني من مرض الضحك .. ما القصة؟ |فيديو جراف

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ