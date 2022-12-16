4 ملفات على طاولة موازنة البرلمان الإثنين القادم

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تعقد أربعة اجتماعات بداية من يوم الاثنين ١٩ ديسمبر الجاري، الاجتماع الأول يوم الإثنين القادم وسوف يناقش حساب ختامي موازنة التجارة والصناعة - الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.



وفي نفس اليوم تعقد اللجنة الاجتماع الثاني ويخصص لاستكمال مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.



وقال سالم إن الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٠ ديسمبر سوف يخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وفي نفس اليوم يعقد الاجتماع الرابع لاستكمال مناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ .



تأتي تلك الاجتماعات في إطار قيام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مناقشة وبحث ختامي الموازنة العامة للدولة والجهات والهيئات التابعة له .

