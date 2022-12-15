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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 7143 حكما قضائيا متنوعا فى حملة بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حملة موسعة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 26 قضية مخدرات وتنفيذ 7143 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة .

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وضبط خلال الحملة التي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعددا من دوائر الأقسام والمراكز بالقليوبية، كميات من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 29 متهما، منهم 12 لهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى ضبط 15 قطعة سلاح ناري وأبيض.


كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من المتهمين الهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا متنوعة..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.

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