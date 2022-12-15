رئيس الرقابة الإدارية: دعم الرئيس دائم ومستمر.. 30 مليار جنيه لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة.. والبنية المعلوماتية مشروع قومي ضخم تكلف أكثر من مليار جنيه لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة

اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية:

- تكريس الخبرات تكليف رئاسي واستجابة شعبية لمكافحة الفساد

- فصل مقدم الخدمة عن متلقيها وميكنة الإجراءات والتحول الرقمي أفضل سبل مكافحة الفساد

- برامج للتوعية بمخاطر الفساد لإعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة والتأكيد على أخلاقيات المصري

- تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية استلزم تطوير هيكلنا التنظيمي واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات

- توقيع 25 مذكرة تفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة في مجالات عمل الهيئة

- 86% نسبة المستهدف من المرحلة الثانية للاستراتيجية بشراكة أكثر من 100 جهة

- تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية GFMIS انعكس على جودة التقارير المالية والحد من الفساد



أكد اللواء عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية دائم ومستمر، وأن تكريس الخبرات ومناظرة التجارب الدولية يُعد تكليفًا رئاسيًا واستجابة لرغبة شعبية لزيادة فاعلية منع الفساد ومكافحته، مشددًا على أن فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، وميكنة كافة الإجراءات، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، هي أفضل سُبل مكافحة الفساد.

وأشار اللواء عمرو عادل إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 30 مليار جنيه، لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة، لافتا إلى أن الاهتمام ببرامج التوعية بمخاطر الفساد استهدف إعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة، والتأكيد على ما يتمتع به المصري من أخلاقيات.

وقال إن تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية، استلزم تطوير هيكلنا التنظيمي واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات (البنية المعلوماتية) مشروعًا قوميًا ضخمًا تكلف أكثر من مليار جنيه، لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة، وحرصنا على تطوير قدرات كوادرنا، بتحديث دورات الأكاديمية الوطنية، وإيفادهم للخارج؛ للتعرف على أفضل التجارب الدولية.

وأضاف اللواء عمرو عادل أن الرقابة الإدارية وقعت 25 مذكرة تفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة في مجالات عمل الهيئة، وأطلقت برنامجًا لمنح الماجستير والدكتوراه، كأول شهادة علمية متخصصة في هذا الشأن، لصالح العاملين بالهيئة والجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير أسلوب اختيار وتأهيل أعضاء الهيئة، للاستفادة من الشباب المتميزين من خريجي الجامعات الحكومية والدولية، فضلا عن ضم عدد من الخريجات لأول مرة، للعمل كعضوات بهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الدولة أتاحت للهيئة، أحدث التقنيات لأعمال التحريات الإلكترونية، ومكافحة جرائم الاتجار في البشر والأعضاء، والنقد الأجنبي، والاحتيال الرقمي، لافتًا إلى أنه تم بناء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالاستعانة بخبرات البنك الدولي، لتطوير مؤشرات قياس أداء، مكنت الهيئة من متابعة التنفيذ بدقة وفعالية؛ حيث بلغت نسبة المستهدف من المرحلة الثانية للاستراتيجية 86%، بشراكة أكثر من 100 جهة وطنية حكومية وغير حكومية.

وشدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على حرص الدولة على نشر تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية، وما تم إنجازه، لينعكس ذلك في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن تطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية GFMIS، انعكس على جودة التقارير المالية والحد من مخاطر الفساد بالجهات المختلفة.

ولفت إلى تنظيم المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد وفاء بالالتزامات الدولية في المجالات ذات الصلة، فضلًا عن انتخاب مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصر رئيسًا للمؤتمر حتى عام 2024.

وأكد اللواء عمرو عادل أن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، طورا الدليل العملي لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد، مشددا على أن النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية، بدأ بالجهات الوطنية والتشاور مع الخبراء الدوليين، لتليق بمكانة مصر.. وقال في ختام كلمته: "نعاهد الجميع أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق رسالة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق رؤيتها".

جاء ذلك فى كلمتها خلال االاحتفالية التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير عمرو عادل، اليوم الخميس بمقر الهيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وانطلقت الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بمقر هيئة الرقابة الإدارية، وعرضت الهيئة فيلما تسجيليا، يتناول شرح واضح ودقيق ليتعرف الحضور علي أعمال اطلاق المرحلة الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030.

وكان قد وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزاراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، و الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، ولفيف من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية.

وتوقع هيئة الرقابة الإدارية، اتفاقيتى تعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمى؛ لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.