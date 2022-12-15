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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبو الغيط يحيي منتخب المغرب على أدئه البطولي بكأس العالم

صدى البلد

   حيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المنتخب المغربي لكرة القدم على أدائه البطولي أمام فرنسا وفي كافة مبارياته في بطولة كأس العالم 2022 التي تقام حاليًا في قطر.
وقال أبو الغيط - في تغريدة اليوم /الخميس/ على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - : "أحيي ‎منتخب المغرب على الأداء البطولي أمام ‎فرنسا وبكافة مبارياته في كأس العالم.. لقد شرفتم بلادكم وأسعدتم الجمهور العربي، وكتبتم أسماءكم بأحرف من نور في تاريخ الكرة العربية.. أتمنى لكم كل التوفيق في مباراة يوم السبت".


ويلتقي المنتخبان المغربي والكرواتي في مواجهة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم بعد غد /السبت/ بعد هزيمة المنتخب المغربي في نصف النهائي من منتخب فرنسا بهدفين دون مقابل، بينما خسر منتخب كرواتيا من الأرجنتين بثلاثية دون رد.


ويعد المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي في كأس العالم منذ انطلاق البطولة في عام 1930.

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