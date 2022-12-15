إشادة برلمانية بالاستقبال الحافل من الجالية المصرية للرئيس.. نواب: يعكس مكانته بالداخل والخارج.. ولقاءات السيسى مع المسئولين الأمريكيين تعزز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة و واشنطن

برلمانية: موقف مصر من القضية الفلسطينة ثابت لا يتغير



برلماني:مشاركة الرئيس في القمة "الأفريقية الأمريكية " يكشف قوة مصر باعتبارها ركيزة أساسية

انطلقت القمة الأفريقية الأمريكية، في واشنطن الثلاثاء الماضي و لمدة 3 أيام أخرها ، بحضور نحو 50 من قادة دول القارة السمراء بهدف البحث عن بوصلة تواجه تحديات العصر وتلبي احتياجات وآمال القارة الأفريقية، وتشكل فرصة للاستماع إلى تطلعاتها والوفاء بها.

و فى زيارة هامة فى قمة من أهم القمم التي تعقد فى الوقت الحالي بما يمر به العالم من تحديات كبيرة، يتواجد الرئيس السيسي اليوم فى العاصمة واشنطن .

واحتفت الجالية المصرية بوصوله، حيث أن الجالية تحرص على التواجد فى مقر وصول الرئيس السيسي.

و أشاد عدد من نواب البرلمان بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية ، مؤكدين أن مشاركته تعكس مدي ثقل مصر السياسي ودورها المحوري في أفريقيا والمنطقة .

بداية ، أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية تعكس مدي ثقل مصر السياسي ودورها المحوري في أفريقيا والمنطقة ،مشيرة إلي الاهمية الكبيرة للقمة الامريكية الافريقية والتى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الامريكى جو بايدن والقادة الأفارقة في العاصمة الأمريكية واشنطن معتبرةً هذه القمة بمثابة انعكاس لأهمية القارة الإفريقية للعالم حيث أنها المستقبل

وثمنت نبيه تصريحات الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسي ، خلال لقائه مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس ، بشأن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ، مؤكدة أن القضية الفلسطينية دائما تحتل الصدارة في أولويات القيادة السياسية وأن موقف مصر من القضية الفلسطينة ثابت ولا يتغير وهي دائما تسعي لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ، على أهمية التوصل لحل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين.

كما أشادت بتصريحات الرئيس السيسي بشأن الموقف من قضية سد النهضة حيث ، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت الذي يهدف إلى صون أمنها المائى من خلال إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وذلك لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل إلى مصر، آخذًا في الاعتبار الاعتماد الكلى لمصر على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه، وقد عبر الحضور من أعضاء مجلس النواب الأمريكى عن تفهمهم التام لشواغل مصر وموقفها من تلك القضية الحساسة التي تتعلق بالأمن القومى المصرى.

وأشارت عضو النواب إلى أن تأكيد الرئيس خلال اللقاء على استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة ، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، مشيرة إلى أن الرئيس أكد على أهمية حدوث هذا في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب الآخذ في التنامي والذي طالت تداعياته العديد من الدول، فضلاً عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات .

من جانبه، ثمّن النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس ، بشأن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ، مؤكدا على أهمية التوصل لحل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يتحدث باسم 100 مليون مصرى يقفون خلف حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تصريحات الرئيس جاءت موضحة لموقف مصر قيادة وشعبا ،على أهمية حل الدولتين، كبداية للوصول إلى السلام .

ولفت إلى أن الرئيس السيسى ، أكد خلال اللقاء على استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة ، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على أهمية حدوث هذا في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب الآخذ في التنامي والذي طالت تداعياته العديد من الدول، فضلاً عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التي سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعي التكاتف لمواجهة تلك التداعيات.

كما ثمن تصريحات أعضاء تجمع أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكي، الذي أوضح عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، حيث أكدوا على الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة.

وأشار عضو الشيوخ ، إلى أن لمصر دور كبير تحت قيادة الرئيس في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الديني وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وقبول الآخر، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر فى فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك فى منطقة الشرق الأوسط .

فى سياق متصل،أشاد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، بالاستقبال الحافل للرئيس عبد الفتاح السيسي من الجاليه المصريه في واشنطن مؤكدا ان تجمع المئات من أبناء الشعب المصري في انتظار الرئيس رغم الأجواء الباردة رساله الى الاداره الامريكية والكونجرس الأمريكي إن الرئيس السيسي رئيس يتمتع بثقة وحب المصريين في الداخل والخارج .

كما كشف النائب مصطفي سالمان ، عن أن الاستقبال الحافل للرئيس فشل محاولات الجماعه الإرهابية واذنابها في الولايات المتحدة في زعزعة هذه الثقة والشعبية في قائد مصر، الذي يقود التنمية الشاملة في كل بقعه من بقاع مصر .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن مشاركة الرئيس في القمة "الأفريقية الأمريكية " يكشف قوة مصر في القارة الإفريقية باعتبارها ركيزة أساسية في العلاقات الدولية والافريقية .

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إن إدراج واشنطن موضوع سد النهضة في جدول أعمال القمة يأتي تثمينا لموقف مصر الذي يطالب بوضع اتفاقية ملزمة لملاء السد وأحياء للوساطه الأمريكية التي فشلت في عهد ترامب بسبب التعنت الإثيوبي .

وأكد النائب مصطفي سالمان، أن مصر قادرة على ردع أي محاولة للعدوان على حقوقها المائية إلا أنها تريد أن تنفذ جميع الخيارات السلمية كما تريد التنمية لجميع شعوب القارة وعلى رأسها الشعب الإثيوبي الذي تربطه علاقات تاريخية مع الشعب المصري .

وأعرب النائب مصطفي سالمان ، ان امله ان تنجح الولايات المتحدة هذه المرة في انهاء الازمة سلميا وإلزام الحكومة الإثيوبية بالتوقيع على الاتفاقية الخاصة بملاء السد وتنظيم حصص المياه في سنوات الجفاف وتحديد الوجه التي يلجأ إليها الأطراف في حالة وقوع أي خلاف .