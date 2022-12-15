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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سر عدم دعم محمد صلاح للمنتخب المغربي| ايه الحكاية؟

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد، تغطية خاصه عن عدم تهنئة اللاعب محمد صلاح لمنتخب المغرب.

ولا يزال الجميع يتساءل عن سبب عدم دعم أو تهنئة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لمنتخب المغرب خلال مشواره في كأس العالم 2022، خاصة في ظل الإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس في مونديال قطر.

وانتشرت التكهنات والتفسيرات علي حسب رؤية الجميع للموقف.

ونجح منتخب المغرب في التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 كأول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور المتقدم من المونديال، حيث نجح أسود الأطلس في هزيمة البرتغال بهدف نظيف والتأهل لنصف النهائي.

لم يكتمل إنجاز المغرب التاريخي بالوصول لنهائي كاس العالم ، حيث تعرض للهزيمة أمس الأربعاء، أمام منتخب فرنسا حاملة اللقب، بهدفين نظيفين، أنهوا حلم أسود الأطلس في التأهل للنهائي لكن لم ينتهي مشوار الأسود بعد.

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد محمد صلاح

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