مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بين الرقابة الادارية والتعليم العالي للاستفادة من المراكز البحثية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على بروتوكول تعاون بين كل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتعزيز الاستفادة من المراكز البحثية ومراكز الدراسات التابعة لوزارة التعليم العالي.



ووقع على بروتوكول التعاون كل من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير/ عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.



وقال السفير نادر سعد: بمقتضى هذا البروتوكول ستقوم المراكز البحثية ومراكز الدراسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم الاستشارات والدراسات والبحوث لأهم القضايا التي تواجه المجتمع المصرى، لتكون بمثابة بيت خبرة قومى يؤدى خدمات استشارية وبحثية متكاملة فى جميع المجالات التي تخدم التنمية بالقطاعات المختلفة، اعتماداً على نخبة من المتخصصين الذين سيتم الاستعانة بهم من أساتذة الجامعات والاستشاريين.

وأكد أهمية بروتوكول التعاون في مجال الدراسات النوعية التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية بهدف دعم متخذ القرار في مختلف المجالات والموضوعات المختلفة.