عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود كهربا ينشر صورا جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

نشر محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر كهربا في الصورة من داخل سيارته، وكتب: "صباح الخير".

كشف الإعلامي محمد شبانة عن كواليس إجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، وما تم مناقشته في الأمور الخاصة بأزمة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، وموعد عودته للملاعب.

وقال شبانة خلال تصريحاته على فضائية etc في برنامج بوكس تو بوكس إن، كهربا على موعد مع العودة للملاعب قريباً، وهذا يسعد العديد من زملائه.

وتابع:تم مناقشة ملف كهربا، وتم التأكيد على إنهاء الأزمة قبل منتصف يناير المقبل، وسيشارك بشكل رسمي ويتم قيده إفريقيا.

وأضاف شبانة أن، مجلس الإدارة أيضا ناقش ما حدث في صالة نادي الزمالك، وتم مناقشة الأمر (بشكل مضحك) لكن تم الاتفاق على ضرورة التركيز في العمل الاداري وفرض الاستقرار فقط، وعدم الالتفات لأي أمور آخرى.

وأكمل: "الاهلي يستعد للإعلان عن راعي جديد، وسيصل إلى 7 رعاة، والتي سيجني خلالها أكثر من 2 مليار جنيه".

وتابع شبانة تصريحاته قائلا: "على هامش الاجتماع، ".

اخبار محمود كهربا اللاعب محمود كهربا إصابة محمود كهربا أخبار الرياضة عودة كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

إيقاف جديد.. خالد الغندور يكشف آخر تطورات أزمة كهربا

تحذير وتوجيه ورسائل مهمة.. حقيقة تعارض اللقاحات مع تطعيم شلل الأطفال

خروج قطار المنصورة عن القضبان بحوش محطة سكة حديد طنطا العمومي

ترشيحاتنا

بوتين: الغرب يشن حربا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بين الرقابة الادارية والتعليم العالي للاستفادة من المراكز البحثية

يوم الخميس ربنا سيغفر لك ذنوبك بشرط .. وكيل بالأوقاف يوضح

بدلا من المكس.. نقل مباراة الأهلي أمام فاركو إلى ملعب برج العرب

الرئيس الأوكراني: الأشهر القادمة ستكون حاسمة في المواجهة مع روسيا

الفيفا يغسل أحزان منتخب المغرب بعد الهزيمة أمام فرنسا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلوريد ديامين الفضة.. تقنية جديدة لإصلاح تسوس الأسنان

هل يغني عن الفرشاة والمعجون.. تعرف فوائد كشط اللسان

القوات المسلحة تنظم فعاليات الحوار الأمنى لملحقى الدفاع الأجانب المعتمدين بالقاهرة

تعرف على أضرار الخبز الأبيض ودوره في الإصابة بالسكري

فيديو

الزوج الـ 12.. كواليس انفصال غادة عبدالرازق وهيثم زانيتا |فيديوجراف

سر عدم دعم محمد صلاح للمنتخب المغربي| ايه الحكاية؟

طفلة فضحته.. تفاصيل القبض على مُقدم محتوى إباحي في مصر |تغطية خاصة

بدء العد التنازلي لفصل الشتاء.. تحذير شديد من حالة الطقس |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ