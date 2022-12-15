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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الإسماعيلية تكثف حملاتها على محال المبيدات

الحملة
الحملة

 شنت إدارة المكافحة بالاشتراك مع مفتشي الرقابة على محال  المبيدات الزراعية بمركز القنطرة شرق  بمحافظة الإسماعيلية،  بناء علي تعليمات الدكتور احمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات.

 

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شارك في الحملة المهندس  عفيفي محمد مدير عام مكافحة الآفات لمنطقة القناة وسيناء والمهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة والمهندس محمد فؤاد مدير المكافحة بالقنطرة شرق  والمهندس رامي العربي  متابع وزارة الزراعة.

واستهدفت الحملة ضبط أسواق المبيدات، والتأكد من عدم تسرب أي مبيدات مخالفة للمواصفات المتفق عليها، والتي تضر بالصحة العامة للمواطنين، والتنبيه بعدم الإتجار إلا بالمبيدات المرخصة والمسجلة بوزارة الزراعة.

وقال المهندس محمود عبدالقادر، إن إدارة المكافحة بالمديرية تنظم مجموعة من الندوات والدورات الزراعية في القرى والجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين وإرشادهم، بالطرق الصحيحة في التسميد والري والإجراءات العلمية المتبعة في التعامل مع المبيدات الزراعية، وكيفية التعرف على نوع المبيد ومدى صلاحيته. بالاضافة لعقد دورات لمطبقي المبيدات من شباب الخريجين.


وقال المهندس محمد فؤاد ، أنه تم التنبيه على التجار بضرورة الالتزام بكتاب التوصيات الزراعية، والتشديد على عدم الإتجار في المبيدات الغير مسجلة والمنتهية الصلاحية والمهربة.

 

كما تم مراجعة التراخيص والتأكد من وجود مهندس زراعي مدير مسؤول عن المحل.

 

 كما تم التفتيش علي الشهادات ومراجعتها، وتم التنبيه علي المحلات بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص.

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محافظة الاسماعيلية رئيس الإدارة المركزية منتهية الصلاحية الجمعيات الزراعية

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