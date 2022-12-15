رومانيا تبدي اهتمامها بتطوير العلاقات الثنائية في ظل أهمية مصر بالشرق الأوسط وأفريقيا

التقى السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في بوخارست، مع سكرتير الدولة للشئون الدولية والاستراتيجيات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية، حيث أبدى اهتمام رومانيا بتطوير كافة مجالات العلاقات الثنائية في ظل أهمية مصر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وفي الإطار المتعدد الأطراف، مشيراً إلى مشاركة الرئيس الروماني في قمة المناخ COP27.

كما أعرب سكرتير الدولة عن الاهتمام بمد التعاون الثلاثي في إفريقيا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أطر التعاون المطروحة في عدد من المجالات منها الطاقة، والشباب، والرياضة، والتعليم والثقافة، والتكنولوجيا، والعلوم.